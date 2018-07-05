Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 05 Temmuz 2018 15:07:57 Tarihinde eklenmiştir.

Uykusuzluk, depresyon ve Alzheimer habercisi olabilir

Uykusuzluk, uykuya dalamama ya da uykuya daldıktan sonra çabuk uyanma psikiyatrik ya da nörolojik sorunların habercisi olabilir.

Uykusuzluk, depresyon ve Alzheimer habercisi olabilir

Uykusuzluk, uykuya dalamama ya da uykuya daldıktan sonra çabuk uyanma psikiyatrik ya da nörolojik sorunların habercisi olabilir. Özellikle depresyon, Alzheimer ve Parkinson’da uykuya dalma ve sürdürme bozukluğu görülebileceğini belirten uzmanlar, uyku sorunlarında kişiye özel tedavinin önemini vurguluyor. Uzmanlara göre yatmadan kısa süre önce çay ve kahve tüketmekten kaçınmak, yatağa elektronik cihaz sokmamak gerekiyor.

 

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, uykusuzluğun psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

 

Uyku ihtiyacı herkese göre farklı

 

Uykusuzluğu “uykuya dalma ihtiyacı olmasına karşın uykuyu başlatamama veya uykuya daldıktan sonra çabuk uyanma” şeklinde tanımlayan Doç. Dr. Barış Metin, “Sağlıklı bir insanın kendine özgü bir uyku süresi vardır. Bu süre genelde 8 saatken kişiden kişiye fark edebilir. Bazı kişiler 5 saatlik uyku ile dinlenebilirken, bazı kişiler 10 saatlik uykuya ihtiyaç duyabilir” dedi.

 

Teknoloji uykusuz bırakıyor

 

Uykusuzluğun çok farklı nedenleri olduğunu belirten Doç. Dr. Barış Metin, teknoloji kullanımının uykusuzluğa yol açan sebeplerden biri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Barış Metin, şunları söyledi:

“Örneğin yaşlılarda en sık gördüğümüz durum yaş ile birlikte uyku süresinin kısalmasına bağlı uykudan çabuk uyanmadır. Gençler de bilgisayar başında çok vakit geçirerek kendilerini uykusuz bırakabilmektedir. Huzursuz bacaklar sendromu dediğimiz rahatsızlık geceleri bacaklarda huzursuzluk, ağrı ve hareket ettirme isteği ile kendini gösterip uykuya dalmayı güçleştirebilir.

 

Uykuya dalamama depresyon habercisi olabilir

 

Bazı hastalar da uykuya dalmak için aşırı çaba harcayıp aslında bilmeden uykuya dalmalarını güçleştirebilmektedir. Birçok psikiyatrik rahatsızlıkta, özellikle depresyonda uykuya dalma ve sürdürme bozukluğu görülebilir. Aşırı kahve tüketimi ve uyarıcı içeceklerin kullanımı da uyku bozukluğu yapabilir. Bunların yanında uykuda solunum bozukluğu olan hastalar bazen nefes alamamaya bağlı uykudan zamansız uyanmalar yaşayabilir.”

 

Uyku bozukluğunun altında hastalık yatabilir

 

Uykusuzluğun nörolojik bir hastalığın habercisi de olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Barış Metin, “Alzheimer ve Parkinson hastalıklarında sıklıkla uyku bozuklukları görülüyor. Bunların yanında huzursuz bacaklar sendromu ve nöropati dediğimiz sinirleri etkileyen bazı hastalıklar uykuya dalmayı engelleyebilir. Uyku bozukluğu olan kişilerin bu nedenlerle nörolojik açıdan ayrıntılı incelenmeleri gerekir” uyarısında bulundu.

 

Uyku hijyeni için bu önerilere dikkat

 

Doç. Dr. Barış Metin, sağlıklı bir uyku için yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

“Her gün genelde aynı saatte yatağa yatmak, akşamları uyarıcı gıdalarda kaçınmak, akşam yemeği ve sonrasında sindirimi zor gıdalardan kaçınmak, ışıklı bir ortamda uyumamak, yatakta cep telefonu tablet ve bilgisayarlara bakmamak uyku hijyeni kuralları arasındadır ve sağlıklı bir uyku uyumamıza yardım eder. Bunların yanında bazı insanlar gündüz küçük kestirmeler yapar ve bu gece uyumakta zorlanır. Gece uykusuzluk sorunu varsa gündüz küçük uykulardan kaçınmak gerekir.”

 

Geç saatte çay ve kahve içmeyin

 

Beslenme ve uyku arasındaki bağlantıya da dikkat çeken Doç. Dr. Barış Metin, “Özellikle çay ve kahve gibi uyarıcı gıdalar günün geç saatlerinde alındıklarında uykuyu bozabilir. Bunun yanında yağlı ve baharatlı gıdalar da sindirim sorunlarına ve reflüye yol açarak uyku kalitesini bozabilir. Sağlıklı bir uyku için yatağa boş mide ile gitmek daha iyidir. Ancak bazen uyumak için bir bardak ılık süt faydalı olabilir” tavsiyesinde bulundu.

 

Uyku tedavisi kişiye özel olmalı

 

Uykusuzluğun birçok nedene bağlı gelişebilen bir durum olduğunu belirten Doç. Dr. Barış Metin, “Bu nedenlerin hepsinin tedavisi bulunmaktadır. Uykusuzluk yaşayan bir birey uyku sağlığı, nörolojik ve psikolojik rahatsızlıklar ve genel tıbbi durum açısından ayrıntılı incelenmelidir. Bütün uykusuzluk çeken insanlara tek bir tedavinin iyi gelmesi mümkün olmadığından kişiye özel tedaviler geliştirilmelidir” diye konuştu.

Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Gençlere göre obezite başarı hissini azaltıp mutsuz ediyor
Gençlere göre obezite başarı hissini azaltıp mutsuz ediyor
Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 200 öğrenciyle yapılan araştırma kapsamında 'Gençlerin Obez Bireylere Yaklaşımı'nı inceledi.
Uykusuzluk, depresyon ve Alzheimer habercisi olabilir
Uykusuzluk, depresyon ve Alzheimer habercisi olabilir
Uykusuzluk, uykuya dalamama ya da uykuya daldıktan sonra çabuk uyanma psikiyatrik ya da nörolojik sorunların habercisi olabilir.
Böbrek Taşı Ağrısından Korunmak İçin Bol Su İçin
Böbrek Taşı Ağrısından Korunmak İçin Bol Su İçin
Özellikle yaz aylarında sıvı tüketimi çok önemli. Yüksek hayvansal protein, tuz ve rafine şeker içeren gıdalar böbrek taşı oluşumuna davetiye çıkarıyor.
Kalitesiz Uyku Vücuttaki Tüm Dengeyi Bozuyor
Kalitesiz Uyku Vücuttaki Tüm Dengeyi Bozuyor
Uyku bozuklukları dışarıdan bakıldığında ilgisiz gibi görünen birçok sorunun ve hastalığın altında yatan neden olabiliyor.
Doğacak Bebeğinizde Gelişim Geriliğine Karşı Önleminizi Alın
Doğacak Bebeğinizde Gelişim Geriliğine Karşı Önleminizi Alın
Yaklaşık 40 haftalık heyecanlı bekleyiş süresince “Acaba bebeğim normal büyüyor mu?” sorusu anne adaylarının yaşadığı endişelerin başında geliyor. Erken doğum hatta bebeğin anne karnında kaybına bile neden olabilen fetal gelişim kısıtlılığı yani gelişim geriliği gebelik döneminde modern yöntemlerle belirlenebiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Resul Arısoy, fetal gelişim kısıtlılığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
Tükürük Bezi Tümörlerinin Pek Çoğu İyi Huylu Ama…
Tükürük Bezi Tümörlerinin Pek Çoğu İyi Huylu Ama…
Vücudumuzun tüm dokularında olduğu gibi tükürük bezinde de iyi ya da kötü huylu tümörlere rastlanabiliyor.
Çocuklarınızı Fazla Güneşten Koruyun!
Çocuklarınızı Fazla Güneşten Koruyun!
Bütün kış özlemini çektiğimiz, tatil planları yaptığımız, bol güneşli sıcak yaz günlerinin gelmesiyle açık havada daha fazla zaman geçirmeye başladık.
Artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak!
Artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak!
Yeni teknoloji implantlar, daha ince ama daha sağlam. Kemik yapısı zayıflamış olan kişilere artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak!
Güneşin zararlı ışınlarına karşı 10 önemli kural!
Güneşin zararlı ışınlarına karşı 10 önemli kural!
Vücudumuzda D vitamini oluşumunu sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, uyku kalitesini artırıyor, ruhumuza enerji veriyor…
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesi Haliliye ek binasında kadın doğum kliniği hizmete girdi.
Zabıtadan Operasyon,Hepsine El Konuldu!
Zabıtadan Operasyon,Hepsine El Konuldu!
Viranşehir’de halk sağlığını ilgilendiren konularda çalışmalarını titizlikle yürüten Viranşehir Belediyesi, denetimlerini arttırdı.
Kırhan,Göreve Başladı
Kırhan,Göreve Başladı
Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Yeni Başhekimi Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Göreve BaşladıŞanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Yeni Başhekimi Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Göreve Başladı Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Harran Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Bugün Başhekim Vekili Dr. Murat Halitoğlu'ndan görevi devralarak başhekimlik görevine başladı.
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Urfa'da Aralarında,4.2 milyonluk vurgun
Urfa'da Aralarında,4.2 milyonluk vurgun
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
37°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:17
Güneş
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:57
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿