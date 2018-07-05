Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 05 Temmuz 2018 15:05:54 Tarihinde eklenmiştir.

Böbrek Taşı Ağrısından Korunmak İçin Bol Su İçin

Özellikle yaz aylarında sıvı tüketimi çok önemli. Yüksek hayvansal protein, tuz ve rafine şeker içeren gıdalar böbrek taşı oluşumuna davetiye çıkarıyor.

Böbrek Taşı Ağrısından Korunmak İçin Bol Su İçin

Özellikle yaz aylarında sıvı tüketimi çok önemli. Yüksek hayvansal protein, tuz ve rafine şeker içeren gıdalar böbrek taşı oluşumuna davetiye çıkarıyor. Liv Hospital Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi “4 mm’den küçük taşlar böbrek ve idrar yollarından daha rahat atılabilirken, 6 mm’nin üzerindeki taşlara genellikle müdahale gerekiyor. Taş oluşan bireylerde sonraki beş yıl içinde bir başka böbrek taşı oluşturma olasılığı yüzde 50’lere ulaşıyor. Böbrek taşlarından korunmak için yapılacak şey aslında çok basit. Günde 2,5-3 litre su tüketmek böbrek sağlığı için büyük önem taşıyor” diyor.

Limonata da tercih edilebilir


Özellikle yaz aylarında günlük 2,5 - 3 litre arasında sıvı tüketilmesi gerekiyor. En çok tüketilmesi gereken sıvının başında ‘su’ geliyor. Daha önce sık böbrek taşı düşürenler doğal limonata da tercih edebiliyor. Diyabet hastası olmayanlar tatlandırmak amaçlı çok az miktarda şeker kullanabilir. Limonda bulunan sitrat adlı madde doğal bir taş oluşumu engelleyicisi olarak görev yapıyor. Piyasada taş oluşumunun önlenmesi için sitrat içeren ilaçlar da bulunuyor. Doktor tarafından ilaç önerilmediği takdirde doğal limonataya ağırlık verilebilir. İdrar rengi ne kadar açıksa o kadar düşük konsantrasyonda mineral içeriyor ve bu mineraller idrar yollarında bir araya gelmeye fırsat bulmadan atılmış oluyor.Bu nedenle taş hastalarının idrar renklerini dikkatli takip etmeleri ve günün her saatinde aldıkları sıvıyı iyi ayarlamaları gerekiyor.

Böbrek taşı en çok yazın artıyor


Fazla miktarda hayvansal gıdalarla beslenme, idrarın asit yönüne kaymasını sağlıyor ve bu da idrarda kristal oluşumuna yol açıyor. Fazla miktarda tuz tüketilmesi ise böbreklere gelen sodyumun artmasını sağlıyor ve idrarla fazla miktarda kalsiyum atılımına sebep olarak taş oluşumunu artırıyor. Yine fruktoz içeren mısır şurubundan yapılmış şekerler düşük oranda magnezyum içeriyor. Magnezyumun gıdalarla düşük oranda alınması idrarla atılan kalsiyumun artışına sebep oluyor. Magnezyum özellikle yeşil yapraklı bitkilerin yapraklarında, fındık ve diğer tohumu yenen gıdalarda bolca bulunuyor.

Yaz aylarında yüksek hayvansal protein, tuz, oksalat ve rafine şeker içeren gıdalar taş oluşumuna davetiye çıkarıyor.

KUTU… KUTU… KUTU…

GÜNÜN HER SAATİ SIVI


Günlük 2,5-3 litre su tüketilmeli.
Çay, kahve alkol gibi sıvı kaybettiren veya oksalat miktarı fazla olan içeceklerden uzak durulmalı.
Bol limonlu, yeşil salata tüketilmeli.
Hayvansal gıdalardan ve tuzdan uzak durulmalı.
İdrar miktarının 24 saate 2,5 litre kadar olmasına dikkat edilmeli ve günün her saatine yayarak sıvı tüketilmeli.
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Gençlere göre obezite başarı hissini azaltıp mutsuz ediyor
Gençlere göre obezite başarı hissini azaltıp mutsuz ediyor
Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 200 öğrenciyle yapılan araştırma kapsamında 'Gençlerin Obez Bireylere Yaklaşımı'nı inceledi.
Uykusuzluk, depresyon ve Alzheimer habercisi olabilir
Uykusuzluk, depresyon ve Alzheimer habercisi olabilir
Uykusuzluk, uykuya dalamama ya da uykuya daldıktan sonra çabuk uyanma psikiyatrik ya da nörolojik sorunların habercisi olabilir.
Böbrek Taşı Ağrısından Korunmak İçin Bol Su İçin
Böbrek Taşı Ağrısından Korunmak İçin Bol Su İçin
Özellikle yaz aylarında sıvı tüketimi çok önemli. Yüksek hayvansal protein, tuz ve rafine şeker içeren gıdalar böbrek taşı oluşumuna davetiye çıkarıyor.
Kalitesiz Uyku Vücuttaki Tüm Dengeyi Bozuyor
Kalitesiz Uyku Vücuttaki Tüm Dengeyi Bozuyor
Uyku bozuklukları dışarıdan bakıldığında ilgisiz gibi görünen birçok sorunun ve hastalığın altında yatan neden olabiliyor.
Doğacak Bebeğinizde Gelişim Geriliğine Karşı Önleminizi Alın
Doğacak Bebeğinizde Gelişim Geriliğine Karşı Önleminizi Alın
Yaklaşık 40 haftalık heyecanlı bekleyiş süresince “Acaba bebeğim normal büyüyor mu?” sorusu anne adaylarının yaşadığı endişelerin başında geliyor. Erken doğum hatta bebeğin anne karnında kaybına bile neden olabilen fetal gelişim kısıtlılığı yani gelişim geriliği gebelik döneminde modern yöntemlerle belirlenebiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Resul Arısoy, fetal gelişim kısıtlılığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
Tükürük Bezi Tümörlerinin Pek Çoğu İyi Huylu Ama…
Tükürük Bezi Tümörlerinin Pek Çoğu İyi Huylu Ama…
Vücudumuzun tüm dokularında olduğu gibi tükürük bezinde de iyi ya da kötü huylu tümörlere rastlanabiliyor.
Çocuklarınızı Fazla Güneşten Koruyun!
Çocuklarınızı Fazla Güneşten Koruyun!
Bütün kış özlemini çektiğimiz, tatil planları yaptığımız, bol güneşli sıcak yaz günlerinin gelmesiyle açık havada daha fazla zaman geçirmeye başladık.
Artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak!
Artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak!
Yeni teknoloji implantlar, daha ince ama daha sağlam. Kemik yapısı zayıflamış olan kişilere artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak!
Güneşin zararlı ışınlarına karşı 10 önemli kural!
Güneşin zararlı ışınlarına karşı 10 önemli kural!
Vücudumuzda D vitamini oluşumunu sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, uyku kalitesini artırıyor, ruhumuza enerji veriyor…
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesi Haliliye ek binasında kadın doğum kliniği hizmete girdi.
Zabıtadan Operasyon,Hepsine El Konuldu!
Zabıtadan Operasyon,Hepsine El Konuldu!
Viranşehir’de halk sağlığını ilgilendiren konularda çalışmalarını titizlikle yürüten Viranşehir Belediyesi, denetimlerini arttırdı.
Kırhan,Göreve Başladı
Kırhan,Göreve Başladı
Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Yeni Başhekimi Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Göreve BaşladıŞanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Yeni Başhekimi Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Göreve Başladı Yard. Doç. Dr. İdris KIRHAN Harran Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Bugün Başhekim Vekili Dr. Murat Halitoğlu'ndan görevi devralarak başhekimlik görevine başladı.
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Urfa'da Aralarında,4.2 milyonluk vurgun
Urfa'da Aralarında,4.2 milyonluk vurgun
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
37°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:17
Güneş
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:57
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿