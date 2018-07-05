“Üretime dayalı bir ekonomi modeli benimsenmeli”

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Akademisyen - Yazar Prof. Dr. Murat Yülek, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının konuğu oldu. Türkiye ekonomisine ilişkin Haziran ayı SAMEKS rakamlarının da konuşulduğu toplantının gündem maddesi, dünyadaki ekonomik gelişmeler ile ekonomiye yön verecek uygulamalar oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, üretime dayalı bir ekonomi modelinin sanayiciler ve iş adamları tarafından benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Tüm sektörlere ilişkin istihdam ve büyüme rakamlarını değerlendiren Başkan İlhan Erdal, “Sanayi sektörüne ait Üretim alt endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre 6,0 puan artarak 51,2 seviyesine yükselmiştir. Sanayici ve iş adamları olarak bu üretim hacmini destekleyerek artışına katkı sağlanmasını sürdürmeliyiz. Bakanlar Kurulu kararı gereğince Kahramankazan’da bulunan alanın TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesi, Türkiye ve Ankara sanayisi için büyük bir adımdır. Türkiye sanayisinin uluslararası ölçekte rekabet piyasasında sesini yükseltmesi ve ihracatın artırılması için yerli üreticiler olarak bizler de desteğimizi sürdürmeye devam etmeliyiz” dedi.

“Sanayici ve İş Adamları Üretime Destek Vermeli”

Akademisyen - Yazar Prof. Dr. Murat Yülek ise yaptığı konuşmasında, Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüleri üyeler ile paylaştı. Ranta dayalı değil üretime dayalı bir ekonomi modelinin önemini vurgulayan Yülek, “Tüm kesimlerin bu ekonomi modeline katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye, iklimi ve tabi kaynakları olarak sanayi ve tarım alanında kendini iyi seviyelere getirebilecek bir ülke. Her bir ihtiyacımızı uluslararası pazardan karşılamaya çalıştıkça, hem yerli üreticilerin erişim alanlarını engelliyoruz hem de kendi ekonomimize çok ciddi ölçekte zarar veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Markalaşma Noktasında Sıkıntılar Var”

Markalaşmanın önemine de değinen Prof. Dr. Murat Yülek, “Örneğin tekstilde ilk sıralarda yer almamıza rağmen markalaşma sistemi yüzünden 1 dolara mal edilen bir ürünü dünyaca ünlü markaların etiketlerini aldıktan sonra yüzde yüz oranlarında bir fiyatla alıyoruz. Markalaşma bu noktada tüm sektörlerimiz için çok büyük önem taşımaktadır” diye konuştu. Teknolojik gelişmelerin sanayiciler ve iş adamları tarafından takip edilmesi gerektiğini belirten Yülek, “İnsanlara sanayiciliğin önemini anlatmamız lazım. İş adamlarını teknolojiye ve teknolojik alt yapı yatırımlarına yönlendirmemiz gerekiyor. Artık gelişen teknolojiye sırtımızı dönebilecek bir durumda değiliz. Bu da beraberinde istihdam alanı sağlayacak, işsizlik oranı ciddi ölçülerde azalacaktır.”