Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 05 Temmuz 2018 13:49:33 Tarihinde eklenmiştir.

Çalışmak İçin En Çok Gidilen 7 Ülke

Yaşam standartlarının en yüksek olduğu yerlerin ve daha iyi standartlara sahip olan yerlerin tercih edilmesi, oldukça büyük önem taşıyan kriterler içerisinde yer alıyor.

Çalışmak İçin En Çok Gidilen 7 Ülke

Yaşam standartlarının en yüksek olduğu yerlerin ve daha iyi standartlara sahip olan yerlerin tercih edilmesi, oldukça büyük önem taşıyan kriterler içerisinde yer alıyor. Sadece maddi olarak değil, psikolojik açıdan kendinizi iyi hissedebileceğiniz ülkeler seçmek fayda sağlıyor.Yurt dışında çalışmak için seyahatiniz için en önemliler arasında olan uçak bileti fiyatları, hangi havayolu firmasının seferleri olduğunu da değerlendiren Biletall.com son blog yazısında yaşam standartları baz alındığında en iyi 7 ülkeyi sıraladı.

Kanada

Yaşam standartlarının yüksek olduğu bu ülkede, iş olanaklarının da iyi derecede olduğu söylenebilir. Özellikle de eğitim açısından en çok tercih edilen ülkelerden birisi olduğu için, oldukça tercih edilen bir ülkedir. Daha iyi koşullarda yaşamak isteyen kişilerin de en çok tercih ettiği ülkeler içerisinde yer alan Kanada’nın OECD (Daha İyi Yaşam İndeksi) içerisinde ilk beşte yer aldığı görülüyor.

Kanada kişilere vatandaşlık hakkı da tanıyor. Kanada içerisinde 3 yıl gibi bir süre zarfında yaşayan kişilere ek olarak Kanada vatandaşlığı da getirilmiş durumda. Dilenirse aileler Kanada içerisine yerleştirilebiliyor. Finans ve ekonomi anlamında çalışmak isteyen kişilerin gözü kapalı yerleşebileceği ülkelerden birisi olarak görülmekte.

Norveç

Yüksek maaşlı bir şekilde çalışmak isteyen kişiler için önerilebilecek olan ülkeler arasında Norveç yer almakta. Norveç maddi anlamda diğer İskandinav bölgeleri ile dolgun maaşlarıyla benzerlik göstermekte. 33.492 dolar yıllık maaş ortalaması olan ülke içerisinde, doğal kaynaklarda oldukça zengindir. İş açısından cazip fırsatların sağlanabileceği bir ülke olan Norveç’te balıkçılık da yaygın bir meslek olarak ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri

Ülke içerisinde kişilerin birbirine karşı olan saygısından dolayı, ABD oldukça yüksek derecede göç alan ülkeler arasında yer alıyor. Bundan dolayı da ülke içinde yaşayan halkın her zaman insani değerleri ön planda tutması ve buna bağlı olarak da çalışma koşullarının en iyi derecede tutulması söz konusu ülkeyi çekici kılıyor. Bilişim alanında oldukça gelişmiş olan ülkede, finans alanında da çalışmak mümkün. Ayrıca ABD içerisinde yaşayan bir akrabanız varsa, mülteci olarak da çalışma fırsatı elde edebilirsiniz.

Almanya

İşsizlik oranının %5 gibi oldukça düşük olması, Almanya üzerinde çalışma imkanını arttırmakta. Ülkemizden yoğun göç alan Almanya’da çalışma şartlarının işe bağlı olarak değişebileceği söylenebilir. Kimi zaman oldukça yoğun tempo ile çalışmak zorunda olmak tüm ülkelerde olduğu gibi Almanya için de geçerli olabilecektir. Özellikle ülke içinde 3 milyon gibi büyük bir Türk nüfusuna sahip Almanya’da psikolojik açıdan da kolaylıkla uyum sağlayabilirsiniz.

İsviçre

Yüksek maaş kazanma amacı taşıyan kişilerin en çok tercih ettikleri ülkeler içerisinde yer alan İsviçre’de yıllık ortalama kazanç 188.280 dolar olarak görülüyor. Bu da İsviçre’yi çalışma alanında oldukça çekici kılıyor.

Brezilya

İnsanlarının oldukça sıcak olduğu ülkeler içerisinde yer alan Brezilya’da kültürel olarak etkileşimlerin de yaşanmasından dolayı, genellikle ülkeye giden kişilerin yabancılık çekmediği gidenler tarafından her zaman vurgulanmakta. Çalışmak için gitmek isteyen kişilerin de özellikle bir şirket üzerinden davet alarak çalışmaya başlaması mümkün. İş yaşamında daha da ilerlemek isteyen kişiler de küçük işler ile başlayıp sonrasında çalışma koşullarını değiştirmekte ve ilerleyebilmektedir.

Rusya

Genel olarak Rusya ile büyük ticaret hacmi olan ülkelerden birisi de Türkiye. Bundan dolayı Rusya’nın istihdam konusunda Türklere karşı sıcak baktıkları düşünülmekte. Kalifiye elemanın Rusya içerisinde oldukça az olmasından dolayı, eleman ihtiyacı her daim mevcut. Yaşam koşullarına ve soğuk iklim şartlarına uyum sağlayabilecek olan kişilerin, bu ülkeyi tercih etmesi öneriler içerisinde yer alıyor.

Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Siverek TSO’dan Üyelere Vergi Affı Semineri
Siverek TSO’dan Üyelere Vergi Affı Semineri
Siverek Ticaret ve Sanayi Odasınca, üyelere yönelik seminer düzenlendi.
Urfa'da Aralarında,4.2 milyonluk vurgun
Urfa'da Aralarında,4.2 milyonluk vurgun
Kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak 16 kişiyi dolandıran çete çökertildi. Ünlü profesör Karatay’ı da kandıran çetenin iki üyesinin serbest bırakıldığı ortaya çıktı
“Üretime dayalı bir ekonomi modeli benimsenmeli”
“Üretime dayalı bir ekonomi modeli benimsenmeli”
MÜSİAD Ankara, düzenlediği toplantıda; İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, Akademisyen – Yazar Prof. Dr. Murat Yülek’i ağırladı.
Çalışmak İçin En Çok Gidilen 7 Ülke
Çalışmak İçin En Çok Gidilen 7 Ülke
Yaşam standartlarının en yüksek olduğu yerlerin ve daha iyi standartlara sahip olan yerlerin tercih edilmesi, oldukça büyük önem taşıyan kriterler içerisinde yer alıyor.
Yandık,En ucuz kurbanlık 1.000 TL
Yandık,En ucuz kurbanlık 1.000 TL
Bu yıl kurbanlıklar enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zamlanacak. Büyükbaşta en düşük rakamın 7 bin, küçükbaşta ise 1.000 TL olması öngörülüyor
Çimento Sektöründe Üretim Artıyor
Çimento Sektöründe Üretim Artıyor
2018 yılı Ocak-Nisan döneminde çimento üretimi, geçen yıla göre yüzde 12,86 oranında arttı. Aynı dönemdeki üretimin yüzde 9,3’ü ihraç edildi.
Genç Çiftçiye Müjde...
Genç Çiftçiye Müjde...
Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30'ar bin TL hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı bu yıl da devam ediyor.
Pazar'da ve Markette,Fiyatlar Neden Yükseliyor?
Pazar'da ve Markette,Fiyatlar Neden Yükseliyor?
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran ayında markette 25, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 12, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 3, üreticide 13 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi.
Urfa'da Milyonluk Vurgun,‘Suriye’deki iç savaştan kalan ucuz dolar var’
Urfa'da Milyonluk Vurgun,‘Suriye’deki iç savaştan kalan ucuz dolar var’
Şanlıurfa’da ‘Suriye doları’ satma teklifiyle yaklaştıkları kişileri binlerce lira dolandıran bir şebeke çökertildi. Şanlıurfa, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı operasyonda 6 kişi yakalanarak tutuklandı. Zanlıların 8 ayrı olayda 1 milyon 600 bin liralık vurgun yaptıkları belirlendi.
Bayraktar;Hedef 40 Milyar Dolar...
Bayraktar;Hedef 40 Milyar Dolar...
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ve gıdada ihracatın, günümüzde, çiftçimiz açısından daha da vazgeçilmez hale geldiğini bildirerek, “tarım ve gıda ihracatında hedefimiz, en kısa zamanda 40 milyar dolara ulaşmak olmalıdır” dedi.
Nohuta Devlet Müdahalesi,Pazartesi Başlıyor!
Nohuta Devlet Müdahalesi,Pazartesi Başlıyor!
​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, nohut alımlarıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan abonelere yapılandırma fırsatı başladı. 18 taksit imkanı ve faiz affının uygulandığı yapılandırmaya çok sayıda vatandaş müracaat etti.
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Urfa'da Aralarında,4.2 milyonluk vurgun
Urfa'da Aralarında,4.2 milyonluk vurgun
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
37°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:17
Güneş
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:57
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿