Urfa'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan s.y. Tutuklandı

Urfa'nın Siverek ilçesinde memur olan S.Y. isimli erkek, 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. S.Y.’nin evine küçük yaşta bir erkek çocuğunun girmesi üzerine mahalle sakinleri evi takibe aldı. 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğuna şahitlik eden mahalleli durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, S.Y.’yi gözaltına aldı. S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.