Yıldız Farkı,Yıldızlı Şarkılar Bu Yıla Damga Vuracak

Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor, yıldızlı yaz akşamlarına yakışır bir anketle yazın nabzını tutmaya devam ediyor. Hazırlanan anket ile üyelere ‘Bu yaza damga vuracak albüm sizce hangisi?’ sorusu soruldu.Ankette Yıldız Tilbe için hazırlanan ve Demet Akalın, Gülşen, Aleyna Tilki gibi birçok sanatçının destek verdiği ‘Yıldızlı Şarkılar’ albümü yüzde 74 oy alarak açık ara birinci oldu. Yıldızlı Şarkıları, yüzde 10 oy oranıyla DJ Mahmut Orhan ‘One’ ve Simge Sağın ‘Ben Bazen’ albümleri takip etti. Gökhan Tepe’nin ‘Yaz 2018’ albümü ise yüzde 6 oy alarak dördüncü oldu.Ankette kız erkek dağılımında da sonuç değişmedi, kızların yüzde 78'i ve erkeklerin yüzde 70'i tercihini 20 farklı sanatçının yer aldığı ‘Yıldızlı Şarkılar’ı seçti.