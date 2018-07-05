Urfalı Vekilden,dokunulmazlık değerlendirmesi

CHP'li Mahmut Tanal, 27. dönem milletvekili mazbatasını dün Çağlayan'da bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek aldı. Tanal, daha sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. CHP’li Mahmut Tanal, tutuklu olan milletvekilleri hakkında da konuştuCHP’li Mahmut Tanal, mazbatasını dün Çağlayan’da bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu’na gelerek aldı. Tanal, daha sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.Gazete Habertürk'ün haberine göre Halen tutuklu milletvekillerinin bulunduğunu belirten Urfalı Tanal, “Daha önce milletvekili olup hakkında fezleke düzenlenen veya cezaevinde bulunan hakkında mahkûmiyet kararı kesinleşmemiş olan ve yeniden seçilmiş tüm milletvekilleriyle ilgili Anayasamızın 83. maddesi var. Bu maddenin 4. fıkrası tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma Meclis’in yeniden dokunulmazlıkları kaldırılmasına bağlıdır’ diyor. Yani bir milletvekili 24-25 ve 26. dönemde milletvekili ise parlamentonun kararıyla dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra 24 Haziran’da yapılan seçimlerde milletvekili seçilirse Anayasa’nın 83. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Meclis yeniden eğer dokunulmazlığı kaldırmazsa ne olacak sorusu gündemde” dedi.