Yandık,En ucuz kurbanlık 1.000 TL

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu yıl kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.
MALİYET FİYATI ARTIRABİLİRBu yıl küçükbaş hayvanın ortalama 1,000, büyükbaşın ise ortalama 7 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkmasını öngördüklerini dile getiren Tunç, en büyük sıkıntının yükselen döviz kuru nedeniyle maliyeti artan yem ve yakıt olduğunu kaydetti. Buna bağlı olarak hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının da muhtemel olduğunu vurgulayan Tunç, "Üretici bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla ağustostaki döviz kuru fiyatlarda belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl pazarda büyükbaş hayvanın fiyatı 6 bin ile 22 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar ise 600 lira ile bin 200 lira arasında satışa çıkmıştı.Yapılan satışlardan ise toplamda 10 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmişti.
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