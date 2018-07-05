Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 05 Temmuz 2018 12:42:55 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye Yetenek Açığında Dünyada Altıncı Sırada

43 ülkeden 39 bin 195 işveren görüşmesiyle hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin yüzde 66 yetenek açığıyla listenin 6’ncı sırasında yer aldığı saptandı.

Türkiye Yetenek Açığında Dünyada Altıncı Sırada

43 ülkeden 39 bin 195 işveren görüşmesiyle hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin yüzde 66 yetenek açığıyla listenin 6’ncı sırasında yer aldığı saptandı.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press,ManpowerGroup’un 12 yıldır hazırlanan yetenek açığıyla ilgili raporunun 2018 verilerini inceledi. Ajans Press’in ManpowerGroup 2018 Yetenek Açığı Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin yüzde 66 yetenek açığıyla listenin 6’ıncı sırasında yer aldığı saptandı. Altıncı sırada yer alan Türkiye’nin en fazla yetenek açığı olduğu alan ise “nitelikli işçi” olarak belirlendi. Yetenek açığı olarak ülkemizde listenin ilk 10’unda yer alan diğer iş kolları ise; mühendis, teknisyen, satış temsilcisi, muhasebe ve finans personeli, operatör, şoför, yönetici, restoran/otel çalışanı, temizlik/ev işleri olarak görüldü.

100 İŞVERENDEN 45’İ YETENEKLİ İŞ GÜCÜ BULMAKTA ZORLANIYOR

Ajans Press ve PRNet’in medyada gerçekleştirdiği incelemede, konuyla ilgili haber adetleri de belli oldu.Gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde, 2018 yılında işçilerle ilgili medyaya 61 bin 245 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, iş dünyasıyla ilgili en çok konuşulan başlıklar mesai saatleri ve iş bulmada yaşanan zorluklar oldu. Raporda, işverenlerin 2007 yılından beri görülen en yüksek yetenek açığıyla karşı karşıya kaldığı vurgulanırken, dünya genelinde her 100 işverenden 45’inin yetenekli iş gücü bulmakta zorlandığı tespit edildi. Bununla beraber, bu oranın 2016/2017 yılları yetenek açığı araştırmasına göre yüzde 5 arttığı saptandı.Küresel yetenek krizinde ilk sıraya yerleşen ülke de yüzde 89 ile Japonya’nın olduğu görüldü. Japonya’yı yüzde 81 ile Romanya, yüzde 78 ile Tayvan ve yüzde 76 ile de Hong Kong takip etti. Araştırmada işveren talebinin arttığı yeteneklerin çoğunda, orta öğretim sonrası eğitimin gerekli olduğu görülse de, üniversite derecesinin şart olmaması dikkat çekti.

EN BÜYÜK SORUN NİTELİKLİ İŞÇİ

Elde edilen veriler neticesinde dünyadaki en fazla yetenek açığının nitelikli işçi olduğu belirlendi. Nitelikli işçi ihtiyacının Türkiye ve dünyanın ilk sırasında bulunun pozisyon olması ise dikkat çekti. Dünyada en fazla yetenek açığı bulunan diğer pozisyonlar ise; satış temsilcisi, mühendis, şoför, teknisyen, BT personeli, muhasebe ve finans personeli, profesyonel uzmanlar, ofis destek personeli ve operatör oldu. Dünyada yetenek açığının ilk 3 nedeni ise; aday olmaması, adayların deneyim eksikliği ve adayların teknik yetenek eksiklikleri olarak saptandı.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde polis merkezinde şok bir intihar olayı yaşandı.
SİGORTA ACENTELERİ DELEGE SEÇTİ
SİGORTA ACENTELERİ DELEGE SEÇTİ
Şanlıurfa Sigorta Acenteleri TOBBSAİK seçimlerine tek liste halinde gitti.
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkelerinin artık güvenli olduğunu belirtip yurt dışına kaçan vatandaşlarının dönmelerini talep etti.
Başkan Peltek Osmaniye Ticaret Ve Sanayi Odası Saldırısını Kınadı
Başkan Peltek Osmaniye Ticaret Ve Sanayi Odası Saldırısını Kınadı
Başkan Peltek,Yapılan Saldırıyı Kınadı.
''İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR!..''
''İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR!..''
''Herkesçe infial içinde izlendiği üzere çocuklara yönelik saldırı haberlerin ardı arkası kesilmiyor…
Stk’lardan İmam Hatip Öğrencilerine Burs
Stk’lardan İmam Hatip Öğrencilerine Burs
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve kayıt telaşı başlarken sivil toplum kuruluşları da gençlere destek olmak üzere biraraya geldi.
Bu Durum, Ülkeyi Büyük Kaygıların Eşiğine Getiriyor
Bu Durum, Ülkeyi Büyük Kaygıların Eşiğine Getiriyor
Memur Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, yarının umut olan çocukların korunması için her türlü çabanın parçası olduklarını bildirdi.
Urfa'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan s.y. Tutuklandı
Urfa'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan s.y. Tutuklandı
Siverek'te memur olan S.Y., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Urfalı Vekilden,dokunulmazlık değerlendirmesi
Urfalı Vekilden,dokunulmazlık değerlendirmesi
CHP'li Mahmut Tanal, 27. dönem milletvekili mazbatasını dün Çağlayan'da bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek aldı.
Akçakale'de Meydana Gelen Olayla İlgili Basın Açıklaması
Akçakale'de Meydana Gelen Olayla İlgili Basın Açıklaması
Meydana gelen olayla ilgili olarak Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve olay yeri inceleme ekiplerinin de desteğiyle olay yerinde gerekli incelemelere ve tahkikata başlanmıştır.
Türkiye Yetenek Açığında Dünyada Altıncı Sırada
Türkiye Yetenek Açığında Dünyada Altıncı Sırada
43 ülkeden 39 bin 195 işveren görüşmesiyle hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin yüzde 66 yetenek açığıyla listenin 6’ncı sırasında yer aldığı saptandı.
Urfa'da Patlama...
Urfa'da Patlama...
Akçakale Suriye sınırında bulunan Yukarıtokaçlı köyünde meydana gelen bir patlama sonucu üç kişi yaralandı.
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Urfa'da,Polis İntihar Etti!
Urfa'da Aralarında,4.2 milyonluk vurgun
Urfa'da Aralarında,4.2 milyonluk vurgun
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
'Suriye Artık Güvenli,Geri Dönün'
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
37°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:17
Güneş
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:57
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿