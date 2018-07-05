Sıla’dan Beşi Bir Yerde Konser

Binlerce hayranıyla bir araya geldiği ve rekorlara imza attığı konserleriyle Türkiye’nin en sevilen kadın sanatçılarının başında gelen Sıla, yeni konser maratonuna başlamak için gün sayıyor. 12 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konseri ile müzikseverlerle buluşacak olan Sıla, tam 5 gün sahnede olacak. Heyecanla beklenen 5 günlük Harbiye konser serisinin biletlerine yoğun ilgi olan güzel sanatçı, şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatırken sürprizleriyle de şaşırtacak.
2 Temmuz Perşembe
İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
13 Temmuz Cuma
İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
14 Temmuz Cumartesi
İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
21 Temmuz Cuma
İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
22 Temmuz Cumartesi
İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
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