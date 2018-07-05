Sıla’dan Beşi Bir Yerde Konser

Geçtiğimiz yıl Kerki Productions ve Solfej Organizasyon ile verdiği kapalı gişe konserlerle rekorlara imza atan Sıla’nın konser maratonu bu yıl da devam ediyor. 12 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde vereceği konser ile yaz serisini başlatacak olan Sıla, hayranlarının biletlere yoğun ilgi göstermesi üzerine Harbiye’de sahne alacağı gün sayısını beşe çıkardı.Binlerce hayranıyla bir araya geldiği ve rekorlara imza attığı konserleriyle Türkiye’nin en sevilen kadın sanatçılarının başında gelen Sıla, yeni konser maratonuna başlamak için gün sayıyor. 12 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konseri ile müzikseverlerle buluşacak olan Sıla, tam 5 gün sahnede olacak. Heyecanla beklenen 5 günlük Harbiye konser serisinin biletlerine yoğun ilgi olan güzel sanatçı, şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatırken sürprizleriyle de şaşırtacak.2 Temmuz Perşembeİstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi13 Temmuz Cumaİstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi14 Temmuz Cumartesiİstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi21 Temmuz Cumaİstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi22 Temmuz Cumartesiİstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi