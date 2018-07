Suriyeliler Urfa'da Dehşet Saçtı

Suriyeliler Ülkelerine Dönecek Mi?

Erdoğan Misafirlerimizi Evlerine Göndereceğiz

Şanlıurfa’nın Süleymaniye Mahallesinde Suriyeliler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada pompalı tüfeğini çıkaran bir Suriyelinin ateş açması sonucu Hikmet Pakır adlı vatandaşın çocuğu ayağından vuruldu.Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile ilk müdahalenin yapıldığı küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan çocuğun sağlık durumu netlik kazanmazken, Urfalı aile Suriyeli aileden şikayetçi oldu.Son zamanlarda suç oranlarının arttığı Urfa’da her 3 olaydan 2’si Suriyeliler tarafından meydana geliyor. Durumdan dert yakınan Urfalılar; “Suriyeliler ülkelerine ne zaman dönecek? diye soruyor. Can ve mal güvenliklerinin tehlikeye girdiğini ifade eden vatandaşlar her gü,n bir olayla karşılaştıklarını ifade ederken, Suriyelilerin suç oranlarının arttığını ve artık canlarına ciddi zararlar verdiklerini ifade ederek yetkililerden konu ile ilgili bir açıklama beklediklerini dile getirdiler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçim çalışmalarında yaptığı mitingte “Suriyeli misafirlerimizi evlerine göndereceğiz” açıklaması yapmıştı. Erdoğan’ın bu açıklaması üzerine Suriyelilerin evlerine döneceği günü bekleyen vatandaşlar, “Huzurlu bir ortamda beraber yaşamakta sorun yaşıyoruz. Artık ufak kavgalar yerini silahlı kavgalara bıraktı. İlla Suriyeliler tarafından birinin mi ölmesi gerekiyor?” yorumunda bulunarak Erdoğan’ın açıklamasının gerçeğe döneceği günü beklediklerini ifade ettiler.