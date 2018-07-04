Efsaneler Tekrar Bir Arada, Çılgın İkili 2 Klipleri

Yönetmen Michael Bay
Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Jordi Mollà devamı
Tür Aksiyon, Komedi, Polisiye
Ülke ABD
Martin Lawrence ve Will Smith Bad Boys IIde nefes kesici bir macera için yönetmen Michael Bayle tekrar birarada!
Miami narkotik bürosu dedektiflerinden Mike Lowrey ve Marcus Burnett şehirdeki ecstasy akışını durdurmakla görevli ileri teknoloji donanımlı özel birlikteki görevleri sırasında farkında olmaksızın ölümcül bir komployu ortaya çıkarırlar.
Komplonun ana karakteri, yoluna çıkan herkesi öldürerek şehrin uyuşturucu ticaretini kontrol etmeye ve suç imparatorluğunu genişletmeye kararlı bir uyuşturucu baronudur. Marcusun gizli görevdeki güzel kızkardeşi ajan Sydin çapraz ateş altında kalmasıyla işler sarpa sarar ve kahramanlarımız yasaları çiğneme noktasına gelirler.
Mike ve Syd arasında başlayan yakınlaşma yüzünden işler daha da karmaşık bir hâl alır. Aşırı korumacı ağabey Marc us bu yakınlaşmadan hoşlanmasa da, Tapiayı ele geçirebilmek için Marcus ve Mikeın aralarındaki sorunları hâlletmeleri zorunludur.
Sydin kimliği açığa çıkma noktasına gelince, onu kurtarma görevi de çılgın ikiliye düşecektir.
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