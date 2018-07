Efsaneler Tekrar Bir Arada, Çılgın İkili 2 Klipleri

Vizyon tarihi 3 Ekim 2003 (2s 27dk)Yönetmen Michael BayOyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Jordi Mollà devamıTür Aksiyon, Komedi, PolisiyeÜlke ABDMartin Lawrence ve Will Smith “Bad Boys II”de nefes kesici bir macera için yönetmen Michael Bay’le tekrar birarada!Miami narkotik bürosu dedektiflerinden Mike Lowrey ve Marcus Burnett şehirdeki ecstasy akışını durdurmakla görevli ileri teknoloji donanımlı özel birlikteki görevleri sırasında farkında olmaksızın ölümcül bir komployu ortaya çıkarırlar.Komplonun ana karakteri, yoluna çıkan herkesi öldürerek şehrin uyuşturucu ticaretini kontrol etmeye ve suç imparatorluğunu genişletmeye kararlı bir uyuşturucu baronudur. Marcus’un gizli görevdeki güzel kızkardeşi ajan Syd’in çapraz ateş altında kalmasıyla işler sarpa sarar ve kahramanlarımız yasaları çiğneme noktasına gelirler.Mike ve Syd arasında başlayan yakınlaşma yüzünden işler daha da karmaşık bir hâl alır. Aşırı korumacı ağabey Marc us bu yakınlaşmadan hoşlanmasa da, Tapia’yı ele geçirebilmek için Marcus ve Mike’ın aralarındaki sorunları hâlletmeleri zorunludur.Syd’in kimliği açığa çıkma noktasına gelince, onu kurtarma görevi de çılgın ikiliye düşecektir.