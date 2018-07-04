Romalıların Son Kalıntısı 'Dikmeler' İçin Harekete Geçildi

İlçe ile özdeşleşmiş Literatüre Viranşehir Octagonu (sekizgen planlı yapı) olarak geçen ve Tarihi Roma Tapınağı’nın son kalıntısı olup halk tarafından “ DİKMELER ”olarak bilinen yapının yeniden canlandırılması amacıyla Viranşehir Belediyesi,güçlendirme ve restorasyon uygulamasına start verdi.İlçe tarihi açısından önemli bir yere sahip olan “ DİKMELER" ( Tella Martyrum) yapılacak olan uygulamanın ardından gelecek kuşaklara aktarılacak.İlçenin Hürriyet Mahallesinde bulunan ve günümüz tarihine kadar ayakta kalan Son Dikmenin restore edilmesi için çalışmalara başlandı.Konu ile ilgili olarak Viranşehir Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, KDV Hariç Toplam :