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Bu haber 04 Temmuz 2018 17:58:18 Tarihinde eklenmiştir.

Romalıların Son Kalıntısı 'Dikmeler' İçin Harekete Geçildi

Viranşehir Belediyesi, tarihine sahip çıkmaya devam ediyor.

Romalıların Son Kalıntısı 'Dikmeler' İçin Harekete Geçildi

İlçe ile özdeşleşmiş Literatüre Viranşehir Octagonu (sekizgen planlı yapı)  olarak geçen ve Tarihi Roma Tapınağı’nın son kalıntısı olup halk tarafından “ DİKMELER ”olarak bilinen yapının yeniden canlandırılması amacıyla Viranşehir Belediyesi,güçlendirme ve restorasyon uygulamasına start verdi.

İlçe tarihi açısından önemli bir yere sahip olan “ DİKMELER" ( Tella Martyrum) yapılacak olan uygulamanın ardından gelecek kuşaklara aktarılacak.

İlçenin Hürriyet Mahallesinde bulunan ve günümüz tarihine kadar ayakta kalan Son Dikmenin restore edilmesi için çalışmalara başlandı.

Konu ile ilgili olarak Viranşehir Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, KDV Hariç Toplam : 145.000,00 Bin TL harcama bedeli ile tarihi kalıntıyı yeniden canlandırmayı hedeflediklerini ifade ederek, “ Tarihine ve tarihi kalıntılara önem veren bir Beledeyiz olup tarihi yapımıza sahip çıkıyoruz..Bu bağlamda İlçeye has olan Dikmeyi restore edip gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Daha önce Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan projenin ardından ihaleyi gerçekletirip Dikmelerin restorasyonuna hayırlısı ile start verdik.Yapılacak olan güçlendirme ve restorasyon uygulamasının ardından inşallah tarihi yapımızı gelecek kuşaklara istenilen bir şekilde aktarmış olacağız ” diye konuştu.
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Kültür
Romalıların Son Kalıntısı 'Dikmeler' İçin Harekete Geçildi
Romalıların Son Kalıntısı 'Dikmeler' İçin Harekete Geçildi
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