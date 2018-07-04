Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Vali Erin Başkanlığında Toplandı

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Diyarbakır Belediye Başkanı Cumali Atilla, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.Toplantı öncesi Valilik şeref defterini imzalayan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile makamında bir süre görüştü.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleşen Karacadağ Kalkınma Ajansı olağan toplantısı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İ. Halil Peltek’in katılımıyla ajansın Şanlıurfa ofisinde yapıldı.Ajansın 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda, UNESCO Dünya Kültür Mirası Daimi Listesine kabul edilen Göbeklitepe konusu da gündeme geldi.