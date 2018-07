İmzalar Atıldı;Urfa’mızı Hak ettiği Yere Taşıyacağız

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan’da yaptırılacak olan kütüphaneye, Kültür Bakanlığının “Kamu Eliyle Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında sağlanacak destek için protokol imzalandı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan tarafından Valilik Toplantı Salonunda imzalanan protokolle mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait ve belediye tarafından yaptırılan kütüphane binası için Kültür ve Turizm Bakanlığınca bina yapım sözleşme bedelinin yüzde ellisine kadar ödenek desteği verilebilecek.İmzalanan protokolle yapılacak olan kütüphanenin Hilvan’a ve Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını dileyen Vali Abdullah Erin, eğitim konusunda atılacak her adımı önemsediklerini kaydederek “Şanlıurfa’daki eğitim kalitesini yükseltmek için ilk günden bu yana tüm kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle ve hayırsever vatandaşlarımızla çaba sarf ediyoruz. Sağlamaya çalıştığımız kaliteli eğitimi perçinleyecek olan da sayısı her geçen gün artan kütüphaneler olacaktır. Hilvan ilçemize bu kütüphaneyi kazandıracak olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye ve çalışanlarına, bu hizmete destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a ve bakanlığın her kademe yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, Şanlıurfa’nın her alanda kalkınması için çalıştıklarını, bu kalkınmayı da ancak eğitimle yakalayabileceklerinin farkında olduklarını dile getirerek Şanlıurfa’da eğitim seviyesinin yükseltilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü vazifeyi yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığına ve ildeki yöneticilere de teşekkür eden Başkan Çiftçi, “Sayın Valimizin ilimizde önderliğinde tüm kurumlarımızın uyumlu çalışmalarıyla Şanlıurfa’mızı hak ettiği yerlere taşıyacağımızdan şüphemiz yok. Destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.