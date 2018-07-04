Urfa Büyükşehir Belediyesi,Kura Sonuçları Açıklandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde çalıştıracağı 824 kişinin isimlerini açıkladı.
İşte Büyükşehir'in açıkladığı o isimler:
Adı Soyadı
ABDULHAMİT KALAY
ABDULHAMİT YARDIMCI
ABDULKADİR GÜNBEGİ
ABDULKADİR ÖNCEL
ABDULLAH ERARKADAŞ
ABDULLAH ŞENGÜL
ABDULLAH VARMIŞ
ABDURRAHMAN POYRAZ
ABDURREZAK ÖDAŞ
ADİL DENİZ
ADİL SÜRMELİ
ADİLE GÜLŞAH YOLUK
ADLE ATAKAN
AHMET AKDEMİR
AHMET ALIŞKAN
AHMET BABACAN
AHMET BEYAZKURT
AHMET ÇITIZ
AHMET ÇİFTÇİ
AHMET DAĞ
AHMET DEDECAN
AHMET DÜGER
AHMET EMEK
AHMET EMEKTAR
AHMET FELHAN
AHMET GÜLTEKİN
AHMET İLHAN
AHMET KARA
AHMET KAYA
AHMET KIRBOĞA
AHMET SARAR
AHMET ŞAMİL İNAN
AHMET ŞEKER
AHMET ŞEMSEDDİN PAK
AHMET ŞİMŞEK
AHMET TAŞ
AHMET TOPRAK
AHMET YEDİKARDEŞ
AHMET YILDIRIM
ALİ ANUK
ALİ ÇETİNKAYA
ALİ ÇİFTÇİ
ALİ ÇOBANDAĞ
ALİ DEMİR
ALİ İSİ
ALİ KIRMIZITOPRAK
ALİ KURT
ALİ TAŞ
ALİ YAKAN
ALİ YILDIZ
ALİYE ALTUN
ALİYE ELLİDAĞ
ALTUN KILIÇ
ANZELİHA YILDIRIM
ARAS BOZAN
ARZU DEMİRKOL
ASİYE AYDIN
ASLAN FIRAT
ASLI YAVUZ
ASUMAN ŞİMŞEK
ATİYE TAŞ
AYDIN ATMACA
AYFER YILDIRIM
AYHAN TOPRAK
AYNUR AKKUŞ
AYNUR ÇİÇEK
AYSEL GENÇER
AYSEL KILIÇ
AYSEL TEKYOLDAŞ
AYSUN KARAKAN
AYŞE AKBABA
AYŞE ASLAN
AYŞE BAŞKURT
AYŞE DORGAMACI
AYŞE KAYSI
AYŞE KÜÇÜKOĞLU
AYŞE NUR KAYIŞ
AYŞE OGAN
AYŞE ŞAVLI
AYŞE TOPRAK
AYŞE YURTÇAK
AYŞEGÜL AYDINLIK
AYŞEGÜL EŞKİLİ
AYŞEGÜL KARADUMAN
AYŞEGÜL KOÇAR
AYŞEGÜL ŞEKERCİ
AYŞEGÜL UYANIK
AYŞEGÜL ZIT
AZİZ GÜNEŞ
AZİZE YEŞİLTEPE
BAHAR ERGAN
BAHAR ÖNAL ÖKTEN
BAŞAK NAHYA
BEDIR DEBELEK
BEDİA KILIÇ
BEDİA KOCA
BEDİH ALTUN
BEDRİYE GÜZEL
BEGİ İSİ
BEKİR KUŞ
BEKİR KUŞ
BEKTAŞ AKBAŞ
BELKIZ KARAKEÇİLİ
BELKIZ MAVİŞ
BELMA DEMİRBAŞ
BERİVAN ÇELLİK
BERİVAN DİKME
BETÜL AKBABA
BETÜL DEDECAN
BETÜL İLKAY ŞENAY
BİLAL ÇELİK
BİLAL KARA
BİLAL KOŞAR
BİRCAN POLAT
BİRGÜL AKGÜL
BİRGÜL KARABULUT
BÜLENT KARATAŞ
BÜŞRA BAYDİLLİ
BÜŞRA BULUT
BÜŞRA ERSARİ
BÜŞRA FİDANCIOĞLU
BÜŞRA TORUNOĞLU
BÜŞRA ZELİHA KAYAOKAY
BÜŞRANUR DEMİR
CANAN ELMAS
CASIM CAVA
CELAL ÇİFTÇİ
CELAL DEMİRKOL
CELAL KAPLAN
CELAL MAK
CENNET EVREN
CENNET KIRMIZI
CEVHER ÇETİN
CEVHER DURNA
CEYLAN BEYAZKUŞ
CEYLAN EROĞLU
CEYLAN KENDİRLİ
CEYLAN ŞEKER
CEYLAN YADAK
CUMA BİRDEN
CUMA ÇELİK
CUMA IŞIKAY
CUMA KOYUNCU
ÇİĞDEM YÜKSEL
DENİZ BASMACI
DERYA ÖZTOP
DİCLE KÜLÜN
DİDEM TOPRAK
DİLEK AVCI
DİLEK ÇİÇEK
DİLEK KAMA
DİLEK OK
DİLVİN SATIŞ
EBRU AKEL
EDA AVCIOĞLU
EJDER AMAÇ
ELİF BATANSU
ELİF EBRU YILMAZ
ELİF GÖKÇEN AKGÖBEK
ELİF LEYLA ATEŞ
ELİF MUSTAN
ELİF ORTAÇ
ELİF ŞEYHAN
ELİF TURAN
EMEK ŞAHİNALP
EMİN PELİN
EMİNE ÇAPAR
EMİNE ÇELİK
EMİNE DEMİR
EMİNE ESEN
EMİNE KAYA
EMİNE KILIÇ
EMİNE KÖÇEBE
EMİNE SAMAK
EMİNE SOFİ
EMİNE ŞEKER
EMİNE TÜRKMEN
ENİSE IŞIKYILDIZ
ESİN EKEN
ESMA ÇELLİK
ESMA MERAL YILDIRIM
ESMA YEŞİLTEPE
ESRA ASLAN
ESRA HANIM VİLKEN
ESRA KAHYAOĞLU
ESRA KARAGEÇİLİ
ESRA UĞURLU
EVRİM TANRİSEVER
EYLEM AĞBULUT
EYYÜP HEŞE
FADİLE ÇİÇEK
FATİME ALTUNDAL
FATMA AĞDAĞ DEMİR
FATMA ARSLAN
FATMA ATEŞ
FATMA BOZTEPE
FATMA ÇOBAN
FATMA DAŞ
FATMA DEĞET
FATMA DEMİR
FATMA DÜGER
FATMA GÜMÜŞ
FATMA KARADAĞ
FATMA KOÇOĞLU
FATMA KUTLU
FATMA MELEK YEŞİLKENDİR
FATMA ÖZKAYA
FATMA POLAT
FATMA TATLI
FEHİME ÖZ
FEHİMENUR TURAN
FERHAT DOĞRUL
FERİDE AS
FERİDE ÇİFTÇİ
FETHİ DEMİR
FETHİ YAMAN
FETHİYE BEŞKARDEŞ
FEVZİ KAMA
FİDAN DEMİR
FİKRET ORHANGAZİ
FİKRİYE COŞKUN
FİLİZ DEME
FİLİZ ZORBA
FUAD ÖNCEL
FUNDA DEMİR
FUNDA DOĞAN
FUNDA GÜNEŞ
GAZALE ÇİFTÇİ
GÜL FEHİME DEMİRÖZÜ
GÜLCAN MÜJDE
GÜLDEN BÜYÜKPOLAT
GÜLER SARITAŞ
GÜLER TOPRAK
GÜLFİDAN KARADAŞ
GÜLİZAR DİNÇOĞLU
GÜLLÜ İFLAZ
GÜLNUR KAYA
GÜLSEREN GÜLMEZGÖZ
GÜLSÜM FELHAN
GÜLSÜM YAŞAR
GÜLTEN UNKUR
GÜZİDE YILDIZ
GÜZİN ÇETİN
HABİB ELÇİ
HACER CAN
HACER ÇADIRCI
HACER DAĞ
HACER MAYİLOĞLU
HACER TOPRAK
HALİL ALTUN
HALİL ASLAN
HALİL AYHAN
HALİL BAKIŞ
HALİL BAŞKURT
HALİL BÜLBÜL
HALİL ÇOBAN
HALİL DEMİR
HALİL DEMİR
HALİL EĞRİDAĞ
HALİL İRFAN
HALİL KAYA
HALİL LALE
HALİL MECE
HALİL POLAT
HALİL SECGİL
HALİL ŞANDA
HALİL USLU
HALİL YEŞİLKAYA
HALİME ÇİFTÇİ
HALİT AKBAŞ
HALİT AKKUZU
HALİT DEBE
HALİT DEMİR
HALİT YETİM
HAMİT KORKMAZ
HANDAN ERİNÇ
HASAN ALTUN
HASAN HAYVA
HASAN KARAHANLI
HASAN KÖÇEBE
HASAN POLAT
HASAN RIZVANOĞLU
HASAN TAPLAMACI
HASAN UŞAKLİ
HATİCE ALTUN
HATİCE AYKAÇ
HATİCE BAĞIŞ
HATİCE BUŞRA KÜPELİ
HATİCE ÇETİN
HATİCE DERE
HATİCE GÖNCÜ
HATİCE GÖNÜL ÖZAKIN
HATİCE KAPLAN
HATİCE KÜBRA ÇOBAN
HATİCE KÜBRA ÇOBAN
HATİCE KÜBRA GÖNÜLLÜ
HATİCE KÜBRA SUR
HATİCE SAĞLAM
HATİCE SARGICI
HATİCE SAYAR
HATİCE UZUN
HATUN KARATEK
HAVVA AŞKIN
HAVVA OKUR
HAYATİ AKKUŞ
HIŞMAN BUDAMCI
HİLAL ALTUNDAĞ
HİLAL KARABAĞ
HURİYE RUFAİOĞLU
HÜLYA AVCI
HÜLYA DALGIÇ
HÜLYA KAÇMAZ
HÜLYA SEYARCI
HÜLYA TOYĞAR
HÜLYA TUTMAZ
HÜSEYİN BAYGELDİ
HÜSEYİN ÇAKMAK
HÜSEYİN DENİZ
HÜSEYİN KARAGÖZ
HÜSEYİN KAYA
HÜSEYİN SARAR
HÜSEYİN TAVAŞ
HÜSNÜ İNANÇ
İBRAHİM AKDAĞ
İBRAHİM ÇALAĞIR
İBRAHİM DAĞ
İBRAHİM DURNA
İBRAHİM HALİL ÇAY
İBRAHİM HALİL ÇETİN
İBRAHİM HALİL DAL
İBRAHİM HALİL DELLALBAŞI
İBRAHİM HALİL ERCANBAZ
İBRAHİM HALİL GÜRTOP
İBRAHİM HALİL KOPARAL
İBRAHİM HALİL KOŞAR
İBRAHİM HALİL TAHTASIZ
İBRAHİM KAYA
İBRAHİM KUTLU
İBRAHİM ÖZBUDAK
İBRAHİM UĞRAŞ
İBRAHİM YILDIZ
İMAM ALICI
İMAM BAKIR KENDİRLİ
İSA AYIRBARZ
İSLİM GÜZEL
İSLİM KILIÇ
İSLİM SİDAL YANAR
İSMAİL ALPAK
İSMAİL BEYAZ
İSMAİL DİŞ
İSMAİL KARABACAK
İSMAİL KURTOĞLU
İSMAİL USANMAZ
İSMAİL YEŞİLKENDİR
İSMET CANBEYLİ
İSMET DİRİL
İSMET DOĞAN
İSMET GAYBERİ
İSMET TAHTASIZ
KADER YILDIZ
KADİR GÜVENÇ
KADRİYE TUĞBAY
KAHRAMAN BULUT
KAMİL KAYA
KASIM GÜNDÜZ
KASIM TELİK
KEMAL ÖZDEMİR
KEMAL TOSUN
KEZİBAN MEMİTANLI
KİRAZ KÜÇÜK
KUDRET KOCA
KUDRET KÜÇÜKOĞLU
KÜBRA İLHAN BAYSAL
KÜBRA KISKANÇ
KÜBRA NUR ASLAN
KÜBRA ŞAHİN
LEYLA İSTEMEZ
LEYLA KAÇMAZ
LEYLA KAYA
LEYLA TOPRAK
LÜTFİYE UYANIK
MAHMUT AŞIKLIOĞLU
MAHMUT AUZ
MAHMUT AY
MAHMUT DEMİRCAN
MAHMUT HAYVA
MAHMUT KAPLAN
MAHMUT KARABULUT
MAHMUT KARADEMİR
MAHMUT KAYA
MAHMUT KIRKPINAR
MAHMUT NEDİM ÇOBAN
MAHMUT OCAKOĞLU
MAHMUT ORUÇÇİFTÇİ
MAHMUT UYANIK
MAKBULE TURAN
MAKSUDE DEMİR
MAKSUT ZAMAN
MEHMET AK
MEHMET AKIN
MEHMET AKIN
MEHMET AKKOYUNLU
MEHMET ALİ EKİNCİ
MEHMET ALİ EMEKTAR
MEHMET ALİ GEZERGÜL
MEHMET ANUK
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET BAĞMANCI
MEHMET BALIKÇIN
MEHMET BUCAK
MEHMET ÇAKMAK
MEHMET ÇİFTÇİ
MEHMET DAĞ
MEHMET DEMİR
MEHMET EMİN BENCİK
MEHMET EMİN CASUK
MEHMET EMİN GÜL
MEHMET EMİN HAMARAT
MEHMET EMİN SEMAH
MEHMET EMİN ŞEBEL
MEHMET EMİN YAVUZ
MEHMET EMİN YETGİN
MEHMET GAVA
MEHMET GÜNEŞ
MEHMET HABİB SADE
MEHMET HAMZA TATAR
MEHMET İNAN
MEHMET KANAT
MEHMET KARAGÖZ
MEHMET KAYA
MEHMET KURT
MEHMET KURT
MEHMET KUŞ
MEHMET LATİF YÜZGEN
MEHMET MURAD AKYÜZ
MEHMET NEYİZ
MEHMET NUR ÇOBAN
MEHMET OLĞUN
MEHMET ÖLMEZ
MEHMET ÖZGÖNÜL
MEHMET ÖZTÜRK
MEHMET REŞAT PINARBAŞI
MEHMET REŞİT ÇAKMAK
MEHMET SALİH ÖZKAN
MEHMET SUVEREN
MEHMET TAŞ
MEHMET TOPALREMOOĞLU
MEHMET TOPRAK
MEHMET TOSUN
MEHMET UNCU
MEKKE KÖYLÜ
MELEK ALİCAN
MELEK ÇETİN
MELEK POLAT
MELEK RAY
MELEK RIZVANOĞLU
MELİKE ACI
MELİKE BOZKURT
MELİKE ROJDA BAHÇİVAN
MELİKE ŞAHAN
MERAL DEMİRDAL
MERAL KILIÇ
MERAL ÖNCEL
MERVE BAĞIRAN
MERVE BAYRAM
MERVE MİNİSKER
MERVE ÜÇEŞ
MERVE YETKİN
MERYEM ÖZBAY
METİN NİHAT İPLİKÇİOĞLU
MİHRİBAN DURMAZ
MİNEVER KENDİRLİ
MİNEVVER MODALI
MİZRAP CİHANGİR DOĞAN
MURAT KAYA
MURAT KENGER
MURAT YÜKSEL
MUSTAFA AKBAŞ
MUSTAFA ALTUNDAĞ
MUSTAFA ASLAN
MUSTAFA BADAK
MUSTAFA BALIKÇI
MUSTAFA BUDABİR
MUSTAFA BUDAK
MUSTAFA BÜLBÜL
MUSTAFA ÇABAR
MUSTAFA ÇİFTÇİ
MUSTAFA ÇİFTÇİ
MUSTAFA DEMİR
MUSTAFA GÜLEŞ
MUSTAFA GÜNÜÇ
MUSTAFA HIZMALOĞLU
MUSTAFA KEMAL GÜRCÜ
MUSTAFA ÖZTÜRK
MUSTAFA ŞAFAK
MUSTAFA TÖREN
MUSTAFA YILDIZ
MUSTAFA ZARİÇ
MUSTAFA ZAT
MUZAFFER ŞAHİN
MÜSLÜM CEYLAN
MÜSLÜM COŞKUN
MÜSLÜM DEMİREL
MÜSLÜM YILDIZ
MÜŞŞERREF TOPRAK
MÜZEYYEN BOZKOYUN
NADİRE HELVACI
NAİLE KAYA
NARİN ERCAN
NAZLI KILINÇ
NAZLICAN KÖMÜRCÜOĞLU
NEBİHE ALKAN
NECDA DOĞAN
NECLA APAYDIN
NECLA ARSLAN
NECLA ÇİFTÇİ
NECLANUR ŞEKERCİ
NECMEDDİN DAĞ
NECMETTİN KAPÇI
NECMİ BAKIRHAN
NECMİ ŞEKER
NECMİ VERMEZ
NEDİM BAŞIBEYAZ
NEJLA BOZKOYUN
NERİMAN YILDIRIM
NESİME KAPLAN
NESİP TEKEŞ
NESLİHAN ÇAPAR
NEVZAT ÇOBAN
NEZİHE YELİZ ATÇI
NEZİR ELKOL
NİDA NUR ARĞANA
NİDAL YÜCEL
NİHAL KART
NİHAT DOĞAN
NİLÜFER EKEN
NUR ERDEM AKGÜL
NURANİ DOĞAN
NURAY DURUKAN
NURCAN AKBABA
NURCAN GÜLER
NURCAN YİYİCİ
NURETTİN POLAT
NURİ ÇİÇEK
NURİ DAĞ
NÜSRET KAN
ORHAN MULLA
ORHAN SAPAK
OSMAN CANBEK
OSMAN DOĞAN
OSMAN TAŞ
ÖMER DEMİR
ÖMER DEMİR
ÖMER FARUK İSMAİLOĞLU
ÖMER YILDIRIM
ÖZLEM AKIL
ÖZLEM ARSLAN
ÖZLEM ATMACA
ÖZLEM FİDAN
ÖZLEM KABAK
ÖZLEM KILIÇ
ÖZLEM TEL
PELŞİN ŞEN
PERİHAN ATAM
PERİHAN YILAN
PINAR DAĞLI
PINAR DEMİR
PINAR KAYA
PINAR SAKLANTI
RABİA DOĞAN
RABİA FERHAT
RAHİME BÜŞRA KALKAN
RAHİME ÇİFTÇİ
RAHİME DEGİRMENCİOĞLU
RAHİME KARA TOPRAK
RAHİME KAYĞAN
RAHŞAN CANBEK
RAMAZAN ALTUN
RAMAZAN BOZANCİR
RAMAZAN ÇAL
RAMAZAN DAĞLI
RAMAZAN DEMİR
RAMAZAN FIRAT
RAMAZAN GÜL
RAMAZAN MERAL
RAMAZAN ÖCEMEK
RAMAZAN SEPÜRLER
RAMAZAN YAKIŞMA
REMAZAN KILIÇ
REŞAT GEZER
REYHAN ALTUN
RUKEN CANBEK
RUKEN DAĞ
RUKEN ERDOĞAN
RUMEYSA KURT
SAADET ECEM KARAKUŞ
SABRİ FİLİZ
SABRİ KARAFOĞLU
SABRİ SÖNMEZ
SAHRA ARSLAN
SAİDE KÜREK
SAİM TAŞ
SAİT BURUNDAŞ
SAİT ERİŞMİŞ
SALİH ÇELİK
SALİH KARATAŞ
SALİHA GÜZEL
SEÇİL GAYRETLİ
SEDA GÖR
SEDA NUR EKEN
SEDAT ŞEN
SEFER GÜLEL
SEHER DAĞ
SEHER DENİZ
SELAMİ HURMA
SELCAN YAVUZ
SELMA SARIKAYA
SELMİN DERE
SEMANUR ARSLAN
SEMANUR DEGİŞ
SEMRA NUR KILIÇ
SERBÜLENT ÇADIRCI
SEVDA İZOL
SEVDA USANMAZ
SEVGİ HELVACI
SEVİNÇ İŞCİ
SEVİYE GÜNEŞ
SEYDO KILIÇ
SEYHAN KÜÇÜK
SEYİT AHMET ÖZDEMİR
SIDIKA YETKİN
SİBEL ALTUN
SİBEL ÇİFTÇİ
SİNAN KAÇAR
SİNEM NUR DOĞAN
SULTAN UNTUÇ
SÜLEYMAN KARADAŞ
SÜMEYRA POLAT
SÜMEYRA UYMAZ
SÜREYA ASLAN
SÜREYYA KARATOPRAK
ŞEMSE ALKAN
ŞEMSE FERHAT
ŞENGÜL AVCIOĞLU
ŞENGÜL SAĞIR
ŞERİF ASLAN
ŞERİF KILIÇ
ŞEYHO DEMİR
ŞEYMA GERGERLİOĞLU
ŞÜKRAN BADILLI
ŞÜKRÜ ÖZ
ŞÜKRÜ TUMBUL
TEKİN TATAR
TUBA ALTUNDAĞ
TUBA ÇAY
TUBA ÇİFTÇİ
TUBA KANAT
TUBA KAYA
TUBA YETKİN
TÜRKAN ALANTAR
TÜRKAN YANARDAĞ
TÜRKAN YAVUZ
TÜRKMEN TAŞ
ÜBEYT DARA
ÜMRAN ACAR
ÜMRAN AYIKGÖZ
VEYİS ÇAKALLI
VEYSİ ÇAPAN
VİLDAN GÜZELOĞLU
YAKUP AYDIN
YAKUP KÖMÜRCÜOĞLU
YASEMİN GÜNEŞ
YASEMİN KAPLAN
YASEMİN ÖNCEL
YAŞAR YILMAZ
YEKTA CANBEK
YILDIZ YILDIRIM
YILMAZ POLAT
YUSUF BAĞMANCI
YUSUF KESER
YUSUF TURAN
YÜCEL ÇİFTÇİ
YÜKSEL ÇETİN
YÜKSEL TAYLAN
YÜKSEL YURTSEVEN
YÜSRA KÖMÜRCÜOĞLU
ZAHİDE KAPLAN
ZEHRA ANLI
ZEHRA BİŞAR
ZEHRA KÜÇÜKKÖSE
ZEHRA POLAT
ZEHRA YETGİN
ZELİHA BEYAZTAŞ
ZELİHA ÇİÇEK
ZERRİN ACAR
ZEYNEL YAŞAR
ZEYNEP DEMİRTAŞ
ZEYNEP DUT
ZEYNEP İLAYDA YÜZGÜL
ZEYNEP İLTEMİŞ
ZEYNEP KAYA
ZEYNEP KILIÇ
ZEYNEP ZAMAN
ZÜHAL KADAYIFÇI
AHMET GÜLTEKİN
AYŞE TONGA
CASIM TOKTİMUR
CEMİLE AĞCA
HADİ BOYDAĞ
HALAF SÜERİ
HALİME BAYRAK
HERFİYE ORÜÇ
LÜTFİYE TOPRAK
MEHMET HANİF ATEŞ
MELİKE AYHAN
ZEHRA CEYLAN
ZELİHA TİMUÇİN
FATMA AKGÜL
FERİDE AÇAR
İBRAHİM HALİL ÇİÇEK
KEVSER ETİNGÜ
MEHMET DOĞAN
MEHMET YAVUZ
MEHMET YAVUZ
MELEK ATAŞ
PENPE DEMİRCİOĞLU
ZELİHA KÜTÜK
ALİ BAYDİL
HEDİBE AKGÜN
MAHMUT ISI
MEHMET GÜNEŞ
MEHMET KESKİN
ÖZLEM AKGÜN
UTMAN DEMİR
ZELİHA SARAR
ZÜBEYDE DARTAR
ABDURREZZAK SEYİTOĞLU
EMİNE DAKAK
HALİL ÇAPAN
HALİME DAKAK
HANSE BAYSAL
HASAN BAYSAL
HATİCE KURT
HÜSEYİN BAKIR
MAHMUT TUTAL
SEMRA ALAN
TÜRKAN ŞENLİK
CUMA ATSIZ
CUMA ÇAPAN
ENGİN KIRAT
EROL AKARSU
MEHMET EMİN ATSIZ
MEHMET YILMAZ
MURAT BAYRAM
MÜSLÜM BUDAK
MÜSLÜM CAN
YUSUF CAN
EDA EROL
HALAF YEŞİLDAĞ
HALİL ASUT
KADRİYE AYĞAT
VATHA AKA
VATHA ALPARSLAN
ZEHRA ALDENİZ
ADLAN KELİŞ
AHMET SERT
AYGÜL TİLKİ
CELALETTİN KIYTAK
DİLEK SEHER BAYLAN
ESMA KILIÇOĞLU
FATMA AKSAK
HATİCE HARMANŞAH
HATİCE ŞIMARIK
KENAN ÜÇLÜHAN
MERVE BAYIK
MÜCAHİT ŞİKAK
REMZİYE BALA
SEBİHA AKUŞ
UMUT KILIÇOĞLU
ADNAN ALTINSULU
ALİ AKIL
AYTEN SEKMAN
FERİT TAZEFİDAN
HAKAN GEÇĞİN
HÜLYA ÖZÇINAR
İSMAİL TAKI
MEHMET KOYUNCU
RAMAZAN GELENER
REMZİYE KALGI
SEDAT BÜKSÜR
YASEMİN ŞEYHANLI
NECLA ÇİFTÇİ
PAYAM ASLAN
RABİA BEYHAN
ŞİNASİ DEMİR
ŞİRİN BUDAK
FATMA AKSAK
GÜLAY SABAN
GÜLŞAH TATAŞ
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