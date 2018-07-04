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Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 04 Temmuz 2018 17:06:50 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Büyükşehir Belediyesi,Kura Sonuçları Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hayata geçirilen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kurayla işe alınan kişiler belli oldu.

Urfa Büyükşehir Belediyesi,Kura Sonuçları Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hayata geçirilen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kurayla işe alınan kişiler belli oldu.  

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde çalıştıracağı 824 kişinin isimlerini açıkladı.  

İşte Büyükşehir'in açıkladığı o isimler:

Adı Soyadı

ABDULHAMİT KALAY

ABDULHAMİT YARDIMCI

ABDULKADİR GÜNBEGİ

ABDULKADİR ÖNCEL

ABDULLAH ERARKADAŞ

ABDULLAH ŞENGÜL

ABDULLAH VARMIŞ

ABDURRAHMAN POYRAZ

ABDURREZAK ÖDAŞ

ADİL DENİZ

ADİL SÜRMELİ

ADİLE GÜLŞAH YOLUK

ADLE ATAKAN

AHMET AKDEMİR

AHMET ALIŞKAN

AHMET BABACAN

AHMET BEYAZKURT

AHMET ÇITIZ

AHMET ÇİFTÇİ

AHMET DAĞ

AHMET DEDECAN

AHMET DÜGER

AHMET EMEK

AHMET EMEKTAR

AHMET FELHAN

AHMET GÜLTEKİN

AHMET İLHAN

AHMET KARA

AHMET KAYA

AHMET KIRBOĞA

AHMET SARAR

AHMET ŞAMİL İNAN

AHMET ŞEKER

AHMET ŞEMSEDDİN PAK

AHMET ŞİMŞEK

AHMET TAŞ

AHMET TOPRAK

AHMET YEDİKARDEŞ

AHMET YILDIRIM

ALİ ANUK

ALİ ÇETİNKAYA

ALİ ÇİFTÇİ

ALİ ÇOBANDAĞ

ALİ DEMİR

ALİ İSİ

ALİ KIRMIZITOPRAK

ALİ KURT

ALİ TAŞ

ALİ YAKAN

ALİ YILDIZ

ALİYE ALTUN

ALİYE ELLİDAĞ

ALTUN KILIÇ

ANZELİHA YILDIRIM

ARAS BOZAN

ARZU DEMİRKOL

ASİYE AYDIN

ASLAN FIRAT

ASLI YAVUZ

ASUMAN ŞİMŞEK

ATİYE TAŞ

AYDIN ATMACA

AYFER YILDIRIM

AYHAN TOPRAK

AYNUR AKKUŞ

AYNUR ÇİÇEK

AYSEL GENÇER

AYSEL KILIÇ

AYSEL TEKYOLDAŞ

AYSUN KARAKAN

AYŞE AKBABA

AYŞE ASLAN

AYŞE BAŞKURT

AYŞE DORGAMACI

AYŞE KAYSI

AYŞE KÜÇÜKOĞLU

AYŞE NUR KAYIŞ

AYŞE OGAN

AYŞE ŞAVLI

AYŞE TOPRAK

AYŞE YURTÇAK

AYŞEGÜL AYDINLIK

AYŞEGÜL EŞKİLİ

AYŞEGÜL KARADUMAN

AYŞEGÜL KOÇAR

AYŞEGÜL ŞEKERCİ

AYŞEGÜL UYANIK

AYŞEGÜL ZIT

AZİZ GÜNEŞ

AZİZE YEŞİLTEPE

BAHAR ERGAN

BAHAR ÖNAL ÖKTEN

BAŞAK NAHYA

BEDIR DEBELEK

BEDİA KILIÇ

BEDİA KOCA

BEDİH ALTUN

BEDRİYE GÜZEL

BEGİ İSİ

BEKİR KUŞ

BEKİR KUŞ

BEKTAŞ AKBAŞ

BELKIZ KARAKEÇİLİ

BELKIZ MAVİŞ

BELMA DEMİRBAŞ

BERİVAN ÇELLİK

BERİVAN DİKME

BETÜL AKBABA

BETÜL DEDECAN

BETÜL İLKAY ŞENAY

BİLAL ÇELİK

BİLAL KARA

BİLAL KOŞAR

BİRCAN POLAT

BİRGÜL AKGÜL

BİRGÜL KARABULUT

BÜLENT KARATAŞ

BÜŞRA BAYDİLLİ

BÜŞRA BULUT

BÜŞRA ERSARİ

BÜŞRA FİDANCIOĞLU

BÜŞRA TORUNOĞLU

BÜŞRA ZELİHA KAYAOKAY

BÜŞRANUR DEMİR

CANAN ELMAS

CASIM CAVA

CELAL ÇİFTÇİ

CELAL DEMİRKOL

CELAL KAPLAN

CELAL MAK

CENNET EVREN

CENNET KIRMIZI

CEVHER ÇETİN

CEVHER DURNA

CEYLAN BEYAZKUŞ

CEYLAN EROĞLU

CEYLAN KENDİRLİ

CEYLAN ŞEKER

CEYLAN YADAK

CUMA BİRDEN

CUMA ÇELİK

CUMA IŞIKAY

CUMA KOYUNCU

ÇİĞDEM YÜKSEL

DENİZ BASMACI

DERYA ÖZTOP

DİCLE KÜLÜN

DİDEM TOPRAK

DİLEK AVCI

DİLEK ÇİÇEK

DİLEK KAMA

DİLEK OK

DİLVİN SATIŞ

EBRU AKEL

EDA AVCIOĞLU

EJDER AMAÇ

ELİF BATANSU

ELİF EBRU YILMAZ

ELİF GÖKÇEN AKGÖBEK

ELİF LEYLA ATEŞ

ELİF MUSTAN

ELİF ORTAÇ

ELİF ŞEYHAN

ELİF TURAN

EMEK ŞAHİNALP

EMİN PELİN

EMİNE ÇAPAR

EMİNE ÇELİK

EMİNE DEMİR

EMİNE ESEN

EMİNE KAYA

EMİNE KILIÇ

EMİNE KÖÇEBE

EMİNE SAMAK

EMİNE SOFİ

EMİNE ŞEKER

EMİNE TÜRKMEN

ENİSE IŞIKYILDIZ

ESİN EKEN

ESMA ÇELLİK

ESMA MERAL YILDIRIM

ESMA YEŞİLTEPE

ESRA ASLAN

ESRA HANIM VİLKEN

ESRA KAHYAOĞLU

ESRA KARAGEÇİLİ

ESRA UĞURLU

EVRİM TANRİSEVER

EYLEM AĞBULUT

EYYÜP HEŞE

FADİLE ÇİÇEK

FATİME ALTUNDAL

FATMA AĞDAĞ DEMİR

FATMA ARSLAN

FATMA ATEŞ

FATMA BOZTEPE

FATMA ÇOBAN

FATMA DAŞ

FATMA DEĞET

FATMA DEMİR

FATMA DÜGER

FATMA GÜMÜŞ

FATMA KARADAĞ

FATMA KOÇOĞLU

FATMA KUTLU

FATMA MELEK YEŞİLKENDİR

FATMA ÖZKAYA

FATMA POLAT

FATMA TATLI

FEHİME ÖZ

FEHİMENUR TURAN

FERHAT DOĞRUL

FERİDE AS

FERİDE ÇİFTÇİ

FETHİ DEMİR

FETHİ YAMAN

FETHİYE BEŞKARDEŞ

FEVZİ KAMA

FİDAN DEMİR

FİKRET ORHANGAZİ

FİKRİYE COŞKUN

FİLİZ DEME

FİLİZ ZORBA

FUAD ÖNCEL

FUNDA DEMİR

FUNDA DOĞAN

FUNDA GÜNEŞ

GAZALE ÇİFTÇİ

GÜL FEHİME DEMİRÖZÜ

GÜLCAN MÜJDE

GÜLDEN BÜYÜKPOLAT

GÜLER SARITAŞ

GÜLER TOPRAK

GÜLFİDAN KARADAŞ

GÜLİZAR DİNÇOĞLU

GÜLLÜ İFLAZ

GÜLNUR KAYA

GÜLSEREN GÜLMEZGÖZ

GÜLSÜM FELHAN

GÜLSÜM YAŞAR

GÜLTEN UNKUR

GÜZİDE YILDIZ

GÜZİN ÇETİN

HABİB ELÇİ

HACER CAN

HACER ÇADIRCI

HACER DAĞ

HACER MAYİLOĞLU

HACER TOPRAK

HALİL ALTUN

HALİL ASLAN

HALİL AYHAN

HALİL BAKIŞ

HALİL BAŞKURT

HALİL BÜLBÜL

HALİL ÇOBAN

HALİL DEMİR

HALİL DEMİR

HALİL EĞRİDAĞ

HALİL İRFAN

HALİL KAYA

HALİL LALE

HALİL MECE

HALİL POLAT

HALİL SECGİL

HALİL ŞANDA

HALİL USLU

HALİL YEŞİLKAYA

HALİME ÇİFTÇİ

HALİT AKBAŞ

HALİT AKKUZU

HALİT DEBE

HALİT DEMİR

HALİT YETİM

HAMİT KORKMAZ

HANDAN ERİNÇ

HASAN ALTUN

HASAN HAYVA

HASAN KARAHANLI

HASAN KÖÇEBE

HASAN POLAT

HASAN RIZVANOĞLU

HASAN TAPLAMACI

HASAN UŞAKLİ

HATİCE ALTUN

HATİCE AYKAÇ

HATİCE BAĞIŞ

HATİCE BUŞRA KÜPELİ

HATİCE ÇETİN

HATİCE DERE

HATİCE GÖNCÜ

HATİCE GÖNÜL ÖZAKIN

HATİCE KAPLAN

HATİCE KÜBRA ÇOBAN

HATİCE KÜBRA ÇOBAN

HATİCE KÜBRA GÖNÜLLÜ

HATİCE KÜBRA SUR

HATİCE SAĞLAM

HATİCE SARGICI

HATİCE SAYAR

HATİCE UZUN

HATUN KARATEK

HAVVA AŞKIN

HAVVA OKUR

HAYATİ AKKUŞ

HIŞMAN BUDAMCI

HİLAL ALTUNDAĞ

HİLAL KARABAĞ

HURİYE RUFAİOĞLU

HÜLYA AVCI

HÜLYA DALGIÇ

HÜLYA KAÇMAZ

HÜLYA SEYARCI

HÜLYA TOYĞAR

HÜLYA TUTMAZ

HÜSEYİN BAYGELDİ

HÜSEYİN ÇAKMAK

HÜSEYİN DENİZ

HÜSEYİN KARAGÖZ

HÜSEYİN KAYA

HÜSEYİN SARAR

HÜSEYİN TAVAŞ

HÜSNÜ İNANÇ

İBRAHİM AKDAĞ

İBRAHİM ÇALAĞIR

İBRAHİM DAĞ

İBRAHİM DURNA

İBRAHİM HALİL ÇAY

İBRAHİM HALİL ÇETİN

İBRAHİM HALİL DAL

İBRAHİM HALİL DELLALBAŞI

İBRAHİM HALİL ERCANBAZ

İBRAHİM HALİL GÜRTOP

İBRAHİM HALİL KOPARAL

İBRAHİM HALİL KOŞAR

İBRAHİM HALİL TAHTASIZ

İBRAHİM KAYA

İBRAHİM KUTLU

İBRAHİM ÖZBUDAK

İBRAHİM UĞRAŞ

İBRAHİM YILDIZ

İMAM ALICI

İMAM BAKIR KENDİRLİ

İSA AYIRBARZ

İSLİM GÜZEL

İSLİM KILIÇ

İSLİM SİDAL YANAR

İSMAİL ALPAK

İSMAİL BEYAZ

İSMAİL DİŞ

İSMAİL KARABACAK

İSMAİL KURTOĞLU

İSMAİL USANMAZ

İSMAİL YEŞİLKENDİR

İSMET CANBEYLİ

İSMET DİRİL

İSMET DOĞAN

İSMET GAYBERİ

İSMET TAHTASIZ

KADER YILDIZ

KADİR GÜVENÇ

KADRİYE TUĞBAY

KAHRAMAN BULUT

KAMİL KAYA

KASIM GÜNDÜZ

KASIM TELİK

KEMAL ÖZDEMİR

KEMAL TOSUN

KEZİBAN MEMİTANLI

KİRAZ KÜÇÜK

KUDRET KOCA

KUDRET KÜÇÜKOĞLU

KÜBRA İLHAN BAYSAL

KÜBRA KISKANÇ

KÜBRA NUR ASLAN

KÜBRA ŞAHİN

LEYLA İSTEMEZ

LEYLA KAÇMAZ

LEYLA KAYA

LEYLA TOPRAK

LÜTFİYE UYANIK

MAHMUT AŞIKLIOĞLU

MAHMUT AUZ

MAHMUT AY

MAHMUT DEMİRCAN

MAHMUT HAYVA

MAHMUT KAPLAN

MAHMUT KARABULUT

MAHMUT KARADEMİR

MAHMUT KAYA

MAHMUT KIRKPINAR

MAHMUT NEDİM ÇOBAN

MAHMUT OCAKOĞLU

MAHMUT ORUÇÇİFTÇİ

MAHMUT UYANIK

MAKBULE TURAN

MAKSUDE DEMİR

MAKSUT ZAMAN

MEHMET AK

MEHMET AKIN

MEHMET AKIN

MEHMET AKKOYUNLU

MEHMET ALİ EKİNCİ

MEHMET ALİ EMEKTAR

MEHMET ALİ GEZERGÜL

MEHMET ANUK

MEHMET ASLAN

MEHMET ASLAN

MEHMET ASLAN

MEHMET ASLAN

MEHMET BAĞMANCI

MEHMET BALIKÇIN

MEHMET BUCAK

MEHMET ÇAKMAK

MEHMET ÇİFTÇİ

MEHMET DAĞ

MEHMET DEMİR

MEHMET EMİN BENCİK

MEHMET EMİN CASUK

MEHMET EMİN GÜL

MEHMET EMİN HAMARAT

MEHMET EMİN SEMAH

MEHMET EMİN ŞEBEL

MEHMET EMİN YAVUZ

MEHMET EMİN YETGİN

MEHMET GAVA

MEHMET GÜNEŞ

MEHMET HABİB SADE

MEHMET HAMZA TATAR

MEHMET İNAN

MEHMET KANAT

MEHMET KARAGÖZ

MEHMET KAYA

MEHMET KURT

MEHMET KURT

MEHMET KUŞ

MEHMET LATİF YÜZGEN

MEHMET MURAD AKYÜZ

MEHMET NEYİZ

MEHMET NUR ÇOBAN

MEHMET OLĞUN

MEHMET ÖLMEZ

MEHMET ÖZGÖNÜL

MEHMET ÖZTÜRK

MEHMET REŞAT PINARBAŞI

MEHMET REŞİT ÇAKMAK

MEHMET SALİH ÖZKAN

MEHMET SUVEREN

MEHMET TAŞ

MEHMET TOPALREMOOĞLU

MEHMET TOPRAK

MEHMET TOSUN

MEHMET UNCU

MEKKE KÖYLÜ

MELEK ALİCAN

MELEK ÇETİN

MELEK POLAT

MELEK RAY

MELEK RIZVANOĞLU

MELİKE ACI

MELİKE BOZKURT

MELİKE ROJDA BAHÇİVAN

MELİKE ŞAHAN

MERAL DEMİRDAL

MERAL KILIÇ

MERAL ÖNCEL

MERVE BAĞIRAN

MERVE BAYRAM

MERVE MİNİSKER

MERVE ÜÇEŞ

MERVE YETKİN

MERYEM ÖZBAY

METİN NİHAT İPLİKÇİOĞLU

MİHRİBAN DURMAZ

MİNEVER KENDİRLİ

MİNEVVER MODALI

MİZRAP CİHANGİR DOĞAN

MURAT KAYA

MURAT KENGER

MURAT YÜKSEL

MUSTAFA AKBAŞ

MUSTAFA ALTUNDAĞ

MUSTAFA ASLAN

MUSTAFA BADAK

MUSTAFA BALIKÇI

MUSTAFA BUDABİR

MUSTAFA BUDAK

MUSTAFA BÜLBÜL

MUSTAFA ÇABAR

MUSTAFA ÇİFTÇİ

MUSTAFA ÇİFTÇİ

MUSTAFA DEMİR

MUSTAFA GÜLEŞ

MUSTAFA GÜNÜÇ

MUSTAFA HIZMALOĞLU

MUSTAFA KEMAL GÜRCÜ

MUSTAFA ÖZTÜRK

MUSTAFA ŞAFAK

MUSTAFA TÖREN

MUSTAFA YILDIZ

MUSTAFA ZARİÇ

MUSTAFA ZAT

MUZAFFER ŞAHİN

MÜSLÜM CEYLAN

MÜSLÜM COŞKUN

MÜSLÜM DEMİREL

MÜSLÜM YILDIZ

MÜŞŞERREF TOPRAK

MÜZEYYEN BOZKOYUN

NADİRE HELVACI

NAİLE KAYA

NARİN ERCAN

NAZLI KILINÇ

NAZLICAN KÖMÜRCÜOĞLU

NEBİHE ALKAN

NECDA DOĞAN

NECLA APAYDIN

NECLA ARSLAN

NECLA ÇİFTÇİ

NECLANUR ŞEKERCİ

NECMEDDİN DAĞ

NECMETTİN KAPÇI

NECMİ BAKIRHAN

NECMİ ŞEKER

NECMİ VERMEZ

NEDİM BAŞIBEYAZ

NEJLA BOZKOYUN

NERİMAN YILDIRIM

NESİME KAPLAN

NESİP TEKEŞ

NESLİHAN ÇAPAR

NEVZAT ÇOBAN

NEZİHE YELİZ ATÇI

NEZİR ELKOL

NİDA NUR ARĞANA

NİDAL YÜCEL

NİHAL KART

NİHAT DOĞAN

NİLÜFER EKEN

NUR ERDEM AKGÜL

NURANİ DOĞAN

NURAY DURUKAN

NURCAN AKBABA

NURCAN GÜLER

NURCAN YİYİCİ

NURETTİN POLAT

NURİ ÇİÇEK

NURİ DAĞ

NÜSRET KAN

ORHAN MULLA

ORHAN SAPAK

OSMAN CANBEK

OSMAN DOĞAN

OSMAN TAŞ

ÖMER DEMİR

ÖMER DEMİR

ÖMER FARUK İSMAİLOĞLU

ÖMER YILDIRIM

ÖZLEM AKIL

ÖZLEM ARSLAN

ÖZLEM ATMACA

ÖZLEM FİDAN

ÖZLEM KABAK

ÖZLEM KILIÇ

ÖZLEM TEL

PELŞİN ŞEN

PERİHAN ATAM

PERİHAN YILAN

PINAR DAĞLI

PINAR DEMİR

PINAR KAYA

PINAR SAKLANTI

RABİA DOĞAN

RABİA FERHAT

RAHİME BÜŞRA KALKAN

RAHİME ÇİFTÇİ

RAHİME DEGİRMENCİOĞLU

RAHİME KARA TOPRAK

RAHİME KAYĞAN

RAHŞAN CANBEK

RAMAZAN ALTUN

RAMAZAN BOZANCİR

RAMAZAN ÇAL

RAMAZAN DAĞLI

RAMAZAN DEMİR

RAMAZAN FIRAT

RAMAZAN GÜL

RAMAZAN MERAL

RAMAZAN ÖCEMEK

RAMAZAN SEPÜRLER

RAMAZAN YAKIŞMA

REMAZAN KILIÇ

REŞAT GEZER

REYHAN ALTUN

RUKEN CANBEK

RUKEN DAĞ

RUKEN ERDOĞAN

RUMEYSA KURT

SAADET ECEM KARAKUŞ

SABRİ FİLİZ

SABRİ KARAFOĞLU

SABRİ SÖNMEZ

SAHRA ARSLAN

SAİDE KÜREK

SAİM TAŞ

SAİT BURUNDAŞ

SAİT ERİŞMİŞ

SALİH ÇELİK

SALİH KARATAŞ

SALİHA GÜZEL

SEÇİL GAYRETLİ

SEDA GÖR

SEDA NUR EKEN

SEDAT ŞEN

SEFER GÜLEL

SEHER DAĞ

SEHER DENİZ

SELAMİ HURMA

SELCAN YAVUZ

SELMA SARIKAYA

SELMİN DERE

SEMANUR ARSLAN

SEMANUR DEGİŞ

SEMRA NUR KILIÇ

SERBÜLENT ÇADIRCI

SEVDA İZOL

SEVDA USANMAZ

SEVGİ HELVACI

SEVİNÇ İŞCİ

SEVİYE GÜNEŞ

SEYDO KILIÇ

SEYHAN KÜÇÜK

SEYİT AHMET ÖZDEMİR

SIDIKA YETKİN

SİBEL ALTUN

SİBEL ÇİFTÇİ

SİNAN KAÇAR

SİNEM NUR DOĞAN

SULTAN UNTUÇ

SÜLEYMAN KARADAŞ

SÜMEYRA POLAT

SÜMEYRA UYMAZ

SÜREYA ASLAN

SÜREYYA KARATOPRAK

ŞEMSE ALKAN

ŞEMSE FERHAT

ŞENGÜL AVCIOĞLU

ŞENGÜL SAĞIR

ŞERİF ASLAN

ŞERİF KILIÇ

ŞEYHO DEMİR

ŞEYMA GERGERLİOĞLU

ŞÜKRAN BADILLI

ŞÜKRÜ ÖZ

ŞÜKRÜ TUMBUL

TEKİN TATAR

TUBA ALTUNDAĞ

TUBA ÇAY

TUBA ÇİFTÇİ

TUBA KANAT

TUBA KAYA

TUBA YETKİN

TÜRKAN ALANTAR

TÜRKAN YANARDAĞ

TÜRKAN YAVUZ

TÜRKMEN TAŞ

ÜBEYT DARA

ÜMRAN ACAR

ÜMRAN AYIKGÖZ

VEYİS ÇAKALLI

VEYSİ ÇAPAN

VİLDAN GÜZELOĞLU

YAKUP AYDIN

YAKUP KÖMÜRCÜOĞLU

YASEMİN GÜNEŞ

YASEMİN KAPLAN

YASEMİN ÖNCEL

YAŞAR YILMAZ

YEKTA CANBEK

YILDIZ YILDIRIM

YILMAZ POLAT

YUSUF BAĞMANCI

YUSUF KESER

YUSUF TURAN

YÜCEL ÇİFTÇİ

YÜKSEL ÇETİN

YÜKSEL TAYLAN

YÜKSEL YURTSEVEN

YÜSRA KÖMÜRCÜOĞLU

ZAHİDE KAPLAN

ZEHRA ANLI

ZEHRA BİŞAR

ZEHRA KÜÇÜKKÖSE

ZEHRA POLAT

ZEHRA YETGİN

ZELİHA BEYAZTAŞ

ZELİHA ÇİÇEK

ZERRİN ACAR

ZEYNEL YAŞAR

ZEYNEP DEMİRTAŞ

ZEYNEP DUT

ZEYNEP İLAYDA YÜZGÜL

ZEYNEP İLTEMİŞ

ZEYNEP KAYA

ZEYNEP KILIÇ

ZEYNEP ZAMAN

ZÜHAL KADAYIFÇI

AHMET GÜLTEKİN

AYŞE TONGA

CASIM TOKTİMUR

CEMİLE AĞCA

HADİ BOYDAĞ

HALAF SÜERİ

HALİME BAYRAK

HERFİYE ORÜÇ

LÜTFİYE TOPRAK

MEHMET HANİF ATEŞ

MELİKE AYHAN

ZEHRA CEYLAN

ZELİHA TİMUÇİN

                   FATMA AKGÜL

FERİDE AÇAR

İBRAHİM HALİL ÇİÇEK

KEVSER ETİNGÜ

MEHMET DOĞAN

MEHMET YAVUZ

MEHMET YAVUZ

MELEK ATAŞ

PENPE DEMİRCİOĞLU

ZELİHA KÜTÜK

ALİ BAYDİL

HEDİBE AKGÜN

MAHMUT ISI

MEHMET GÜNEŞ

MEHMET KESKİN

ÖZLEM AKGÜN

UTMAN DEMİR

ZELİHA SARAR

ZÜBEYDE DARTAR

ABDURREZZAK SEYİTOĞLU

EMİNE DAKAK

HALİL ÇAPAN

HALİME DAKAK

HANSE BAYSAL

HASAN BAYSAL

HATİCE KURT

HÜSEYİN BAKIR

MAHMUT TUTAL

SEMRA ALAN

TÜRKAN ŞENLİK

CUMA ATSIZ

CUMA ÇAPAN

ENGİN KIRAT

EROL AKARSU

MEHMET EMİN ATSIZ

MEHMET YILMAZ

MURAT BAYRAM

MÜSLÜM BUDAK

MÜSLÜM CAN

YUSUF CAN

EDA EROL

HALAF YEŞİLDAĞ

HALİL ASUT

KADRİYE AYĞAT

VATHA AKA

VATHA ALPARSLAN

ZEHRA ALDENİZ

ADLAN KELİŞ

AHMET SERT

AYGÜL TİLKİ

CELALETTİN KIYTAK

DİLEK SEHER BAYLAN

ESMA KILIÇOĞLU

FATMA AKSAK

HATİCE HARMANŞAH

HATİCE ŞIMARIK

KENAN ÜÇLÜHAN

MERVE BAYIK

MÜCAHİT ŞİKAK

REMZİYE BALA

SEBİHA AKUŞ

UMUT KILIÇOĞLU

ADNAN ALTINSULU

ALİ AKIL

AYTEN SEKMAN

FERİT TAZEFİDAN

HAKAN GEÇĞİN

HÜLYA ÖZÇINAR

İSMAİL TAKI

MEHMET KOYUNCU

RAMAZAN GELENER

REMZİYE KALGI

SEDAT BÜKSÜR

YASEMİN ŞEYHANLI

NECLA ÇİFTÇİ

PAYAM ASLAN

RABİA BEYHAN

ŞİNASİ DEMİR

ŞİRİN BUDAK

FATMA AKSAK

GÜLAY SABAN

GÜLŞAH TATAŞ
Etiketler
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Anlatmaya gerek yok
    Anlatmaya gerek yok , 04 Temmuz 2018 19:21:03
    Görüyorsunuz her isim ikiser tane
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Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Vali Erin Başkanlığında Toplandı
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03:17
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05:03
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12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:57
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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