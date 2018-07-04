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Bu haber 04 Temmuz 2018 17:03:02 Tarihinde eklenmiştir.

Çimento Sektöründe Üretim Artıyor

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde çimento üretimi, geçen yıla göre yüzde 12,86 oranında arttı. Aynı dönemdeki üretimin yüzde 9,3’ü ihraç edildi.

Çimento Sektöründe Üretim Artıyor

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde çimento üretimi, geçen yıla göre yüzde 12,86 oranında arttı. Aynı dönemdeki üretimin yüzde 9,3’ü ihraç edildi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından sektörün ilk 4 aylık verileri açıklandı.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün Ocak-Nisan verilerine göre; iç satışlarda yüzde 15,42 artış yaşanırken; bölgesel bazda yapılan satışlarda en büyük artış Doğu Anadolu bölgesinde görüldü.

Geçen yıl yaşanan zorlu kış şartlarından sonra bu yılın ilk aylarında beklenmedik şekilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle, üretim ve satışlarda çok yüksek artışlar yaşandığını belirten Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, bu artış oranlarının Mart ve Nisan aylarında aylık bazda normale döndüğünü ifade etti. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir; “TÜİK verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde, ihracatımızı (çimento+klinker) en çok artırdığımız ülke Haiti olurken; bu ülkeyi A.B.D ve Gana izliyor. Yalnızca Nisan ayı verilerilerine bakıldığında da en çok çimento ihracatı A.B.D’ye yapılmıştır” dedi.

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Ekonomi
Çimento Sektöründe Üretim Artıyor
Çimento Sektöründe Üretim Artıyor
2018 yılı Ocak-Nisan döneminde çimento üretimi, geçen yıla göre yüzde 12,86 oranında arttı. Aynı dönemdeki üretimin yüzde 9,3’ü ihraç edildi.
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