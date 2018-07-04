Yavru Kedi Dükkan Kepengine Sıkıştı

Mardin yolu üzerinde bulunan bir iş yerinin kepengine tırmanan kedi kepenkte mahsur kaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi olduğu yerden kurtararak doğal yaşamına bıraktı.