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Bu haber 04 Temmuz 2018 16:31:40 Tarihinde eklenmiştir.

Yavru Kedi Dükkan Kepengine Sıkıştı

Mardin Yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde kepenge sıkışan yavru kedi kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı.

Yavru Kedi Dükkan Kepengine Sıkıştı

Mardin yolu üzerinde bulunan bir iş yerinin kepengine tırmanan kedi kepenkte mahsur kaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi olduğu yerden kurtararak doğal yaşamına bıraktı.
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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