Şanlıurfaspor, Selim Kayacı’yı transfer etti

Şanlıurfaspor, geçtiğimiz sezon Sancaktepe Belediyespor formasını giyen orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Selim Kayacı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor, transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Yeşilliler, son olarak Sancaktepe Belediyespor formasını terleten orta saha oyuncusu Selim Kayacı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Tesislerinde düzenlenen imza törenine; Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Futbol Şube Sorumlusu M. Giray Küçük, yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Yılmaz, Suphi Aksoy ve İbrahim Halil Haktankaçmaz katıldı.Başkan Yetim, Sarı-Yeşilli ekibe bağlayan imzayı atan genç oyuncuyu tebrik ederek, yeni sezonda başarılar diledi.Bu arada şimdiye kadar Gölcükspor ve Sancaktepe Belediyespor formalarını giyen Kayacı, geçen sezon 27 maçta görev alırken, 3 defa da rakip fileleri havalandırdı.