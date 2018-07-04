İşte Fakıbaba'nın Yerine Gelecek İsim!

8 Temmuz'a kadar kurması beklenen yeni kabineyle ilgili çarpıcı iddialar kulislerde dolaşıyor.AK Parti’de listeye konulmayan çok sayıda vekilin Cumhurbaşkanı yardımcılığı, kabinede bakanlık ve bazı kurumlarda görev alma gibi beklentiler taşıdığı da kulislerde konuşulanlar arasında.Kulislerde, bazı bakanlıkların birleştirileceği yönündeki açıklamalar düşünüldüğünde sayının 21'den 14 ya da 15'e düşürülmesi bekleniyor. Yeni kabinede iş çevrelerine daha yakın, kendi alanlarında marka isimlere yer verilebileceği kaydedilirken; bu çerçevede aynı zamanda PANKOBİRLİK Başkanı olan, 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk’un adı da Gıda ve Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba’nın yerine geçiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yeni kabinede yerini koruyacağı da söyleniyor.AK Parti’de listeye konulmayan çok sayıda vekilin Cumhurbaşkanı yardımcılığı, kabinede bakanlık ve bazı kurumlarda görev alma gibi beklentiler taşıdığı da kulislerde konuşulanlar arasında.T24