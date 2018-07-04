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Bu haber 04 Temmuz 2018 12:56:01 Tarihinde eklenmiştir.

Artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak!

Yeni teknoloji implantlar, daha ince ama daha sağlam. Kemik yapısı zayıflamış olan kişilere artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak!

Artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak!

Yeni teknoloji implantlar, daha ince ama daha sağlam. Kemik yapısı zayıflamış olan kişilere artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak! Kişinin kendi kemiği içine standart implantlarla aynı sağlamlığa sahip ama çok daha ince implantlar yerleştiriliyor…

 

Sağlık alanında her geçen gün bir yenilik ortaya çıkıyor ve bu teknolojiler doktorların işini kolaylaştırırken, hastaların da daha konforlu tedavi ve iyileşme süreci geçirmelerini sağlıyor. Diş sağlığı alanında da implantlarla ilgili kullanılan yeni bir teknoloji var: Zirkotitan implantlar ve smart hidrofilik implantlar. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bu iki yeni implantın özelliklerini anlattı, bilgiler verdi…

 

İLERİ CERRAHİ TEKNİKLERİ UYGULAMAYA GEREK KALMAZ

“Zirkotitan implantlar ve smart hidrofilik implantlar; patentli, yeni teknolojiler. Zirkotitan implantlar sayesinde; çene kemiği eriyerek incelmiş hastalara, ekstra kemik ilavesi yapmadan yani ileri cerrahi teknikler uygulamadan, kendi kemiği içine standart implantlarla aynı sağlamlığa sahip ama çok daha ince implantlar yerleştirebiliyoruz. Böylece hastalar daha hızlı ve kolay iyileşebiliyorlar, implant tedavisi sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşama ihtimalleri de azalıyor.

 

AKILLI YÜZEY TEKNOLOJİSİ

Smart hidrofilik implantlar ise; yüzey özellikleri ve yüzeyine uygulanan solüsyonlar sebebiyle diyabet (şeker) hastaları, sigara içenler ve kemoterapi görmüş hastalarda uygulanan, yüzde 100 başarı oranına sahip implantlardır. Ayrıca bu tip hastaların, bu implantı uzun süreli kullanımlarında yüzde 98.4’ün üstünde başarı oranı vardır. Zirkotitan implantlar, standart implantlara göre yüzde 34 daha fazla sağlamlığa sahiptir. Yani 3 mm. çapında ince bir implant kullanarak 4 mm. çapında bir implant ile aynı sağlamlığa ulaşabiliyoruz.”

 

KEMOTERAPİ SONRASI YÜKSEK BAŞARI ORANI

“Zirkotitan implantlar ve smart hidrofilik implantlar herkese uygulanabilir” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir: “Ancak normal implantlarda başarı oranının daha düşük olduğu sigara içen bireylerde, diyabet hastalarında ve kemoterapi görmüş hastalarda çok daha yüksek başarı elde edilebilecek smart hidrofilik implantlar uygulamak hastalar için daha avantajlı olacaktır. Zirkotitan implantlar da ise; yine normal implantlara göre çok daha sağlam implantlar olduğu için ince kemikli bireylerde başarı oranını arttıracak şekilde uygulanabileceği gibi, normal kemik yapısına sahip bireylerde de daha sağlam implantlar olarak uygulanabilir” diyor.
 

İYİLEŞME SÜRESİ ÇOK KISALIR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Smart hidrofilik implantlar, normal implantlara göre çok daha kısa bir iyileşme süresine sahiptir. Normal implantlar 3-6 ay arası bir sürede iyileşirken, smart hidrofilik implantlar 4-8 hafta arası bir sürede tam olarak iyileşebilir ve hastalar daha kısa sürede sabit dişlerine kavuşabilirler” dedi.

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