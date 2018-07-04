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Bu haber 04 Temmuz 2018 12:49:55 Tarihinde eklenmiştir.

Genç Çiftçiye Müjde...

Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30'ar bin TL hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı bu yıl da devam ediyor.

Genç Çiftçiye Müjde...

Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30'ar bin TL hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı bu yıl da devam ediyor.

Projenin 2018 yılı uygulaması için genç çiftçi proje başvuruları, 02-30 Nisan 2018 tarihleri arasında il/ilçe müdürlükleri tarafından alındı. İllerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan "İl Proje Değerlendirme Komisyonları" tarafından değerlendirilen bu başvurular nihayetlendirildi.

Dün itibariyle açıklanan asil listeler 6 Temmuz tarihine kadar askıda kalacak. 2018 yılı uygulama döneminde 16.733 genç çiftçiye hibe desteği verilecek.

Proje uygulamaya hak kazanan genç çiftçiler, 09 Temmuz – 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayacak. İş yapımı için ise 13 Temmuz 2018 tarihinden itibaren mahallinde uygulamaya başlanacak. Projeler, uygulamanın her aşamasında Bakanlığın ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek.

Toplam projelerin yüzde 75'i hayvancılık projelerine ait

2018 yılı programı kapsamın genç çiftçilere, büyük baş ve küçük baş hayvancılık, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipekböceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konularında hibe desteği verilecek.

Bu yıl, diğer yıldan farklı olarak "çok yıllık yem bitkisi üretimi" ile "arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği" de proje kapsamında olacak.

Proje konuları içerisinde hayvancılık yine önemli bir yer tutacak. Toplam projelerin 12 bin 582 adedi hayvancılık projelerinden, 1.627 adedi arıcılık, 450 adedi serbest sistem tavuk yetiştiriciliği, 65 adedi ise ipekböceği yetiştiriciliği projelerinden oluşuyor. Bunun yanında 795 adet örtü altı yetiştiriciliği, 492 adet mantar yetiştiriciliği, 260 adet kapama meyve bahçesi konusunda bitkisel üretim projeleri uygulanacak. Kalan projeler ise diğer konularda uygulanacak.

Büyükbaş (sığır ve manda) ve küçükbaş (koyun ve keçi) yetiştiriciliği için verilecek hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi genç çiftçilere yine TİGEM tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için TİGEM'in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli bir şekilde çalışılıyor.

2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 933 milyon TL'lik hibe verilmişti. Bu yıl da 16 bin 733 genç çiftçiye 503 milyon TL hibe verilecek.

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Ekonomi
Genç Çiftçiye Müjde...
Genç Çiftçiye Müjde...
Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30'ar bin TL hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı bu yıl da devam ediyor.
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