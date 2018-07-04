Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 04 Temmuz 2018 12:31:27 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses: Soyadımın yarattığı algıyı yıkıyorum

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Bebek Şenliği’nde plak alışverişindeydi.

Tatlıses: Soyadımın yarattığı algıyı yıkıyorum

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Bebek Şenliği’nde plak alışverişindeydi. Dilan Çıtak, “Hakkımda İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu için kaşesi çok yüksektir ve babası gibi türkü okuyordur diye düşünenler var ama bu algıyı yavaş yavaş yıkmaya başladım” dedi

HT Magazin'de yer alan habere göre, genç şarkıcı, “Hakkımda İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu için kaşesi çok yüksektir ve babası gibi türkü okuyordur diye düşünenler var ama bu algıyı yavaş yavaş yıkmaya başladım” diye konuştu.
Etiketler
Yorum Yap
Magazin
Tatlıses: Soyadımın yarattığı algıyı yıkıyorum
Tatlıses: Soyadımın yarattığı algıyı yıkıyorum
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Bebek Şenliği’nde plak alışverişindeydi.
İbrahim Tatlıses’e tehdit telefonu: “Oğlunu öldüreceğiz”
İbrahim Tatlıses’e tehdit telefonu: “Oğlunu öldüreceğiz”
İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ölüm tehditi alması nedeniyle savcılığa başvurduğu haberiyle ilgili açıklama yaptı.
Urfalı Türkücü Tuncer açıkladı: Vekillik teklifini neden reddetti?
Urfalı Türkücü Tuncer açıkladı: Vekillik teklifini neden reddetti?
Türkücü Mahmut Tuncer, kendinse gelen milletvekilliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Tatlıses'ten,Sitem Dolu Sözler...
Tatlıses'ten,Sitem Dolu Sözler...
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses köpeği Golo'ya elleriyle su içiriken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıses gönderisinin altına "İnsanları tanıdıkça köpeğim Golo'yu daha çok seviyorum, çünkü onlara ne dersen de sadece dinlerler" notuyla sitemli sözler yazdı.
Nusret Müşterilerini Urfalı Babanın Şarkılarıyla Karşıladı!
Nusret Müşterilerini Urfalı Babanın Şarkılarıyla Karşıladı!
Dünyaca ünlü kasap Nusret, mekanına gelen misafirlerinin Müslüm Gürses'in 'Adını Sen Koy' şarkı isteğini yerine getirdi.
Yıldız'dan Bomba İtiraf;Babamın Boşluğunu...
Yıldız'dan Bomba İtiraf;Babamın Boşluğunu...
İbrahim Tatlıses ile 20 yıllık bir beraberliğin ardından ilişkileri biten Ayşegül Yıldız, "İbrahim Tatlıses ile babamın boşluğunu doldurduğumu şimdi anlıyorum" dedi.
Urfalı Türkücü Funk Yaptı...
Urfalı Türkücü Funk Yaptı...
Uzun süren bir aranın ardından sevenlerine albüm sürprizi yapan türkücü Mahmut Tuncer, bu defa da funk yaptı.
Tatlıses: “Babamla barıştıktan sonra şarkıcı olmadım”
Tatlıses: “Babamla barıştıktan sonra şarkıcı olmadım”
Mansur Ark’ın meşhur şarkısı “Maalesef”i coverlayan Dilan Çıtak Tatlıses, “Serhat’la Kayıttayız”ın bu haftaki programında Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.
'Tatlıses olmadan önce daha çok iş alıyordum'
'Tatlıses olmadan önce daha çok iş alıyordum'
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, uzun zamandır müzik dünyasında kendi kanatlarıyla uçuyor. Yeni single’ı “Maalesef”i geçtiğimiz günlerde çıkaran Çıtak, “Tatlıses olduktan sonra işlerim durakladı. Bu gerçek bilinmeden önce daha çok iş yapıyordum. Çünkü ben bir başkasının adı altında ezilmek ya da bir başka marka altında var olmaya çalışmaktan hep kaçındım” diyor.
Tatlıses,Yatları Karadan Taşıttı!
Tatlıses,Yatları Karadan Taşıttı!
İbrahim Tatlıses teknesini kara yoluyla taşıttı
Urfalıya Şok;Çalıntıymış Lo!
Urfalıya Şok;Çalıntıymış Lo!
Şarkıcı Mahmut Tuncer, halaya olan sevdası ile tanındı.
Urfalı Türkücüye,5 Yıl Hapis!
Urfalı Türkücüye,5 Yıl Hapis!
Ünlü şarkıcıya hakkında bir şarkının melodisini izinsiz kullanmak suçundan "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İşte Fakıbaba'nın Yerine Gelecek İsim!
İşte Fakıbaba'nın Yerine Gelecek İsim!
Göbeklitepe, Mısır Piramitleri kadar ilgi çekecek
Göbeklitepe, Mısır Piramitleri kadar ilgi çekecek
Genç Çiftçiye Müjde...
Genç Çiftçiye Müjde...
Tatlıses “İdo’mun Canını Koruyon”
Tatlıses “İdo’mun Canını Koruyon”
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
42°C / 27°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:16
Güneş
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:58
Yatsı
21:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿