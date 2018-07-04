Tatlıses: Soyadımın yarattığı algıyı yıkıyorum

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Bebek Şenliği’nde plak alışverişindeydi. Dilan Çıtak, “Hakkımda İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu için kaşesi çok yüksektir ve babası gibi türkü okuyordur diye düşünenler var ama bu algıyı yavaş yavaş yıkmaya başladım” dediHT Magazin'de yer alan habere göre, genç şarkıcı, “Hakkımda İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu için kaşesi çok yüksektir ve babası gibi türkü okuyordur diye düşünenler var ama bu algıyı yavaş yavaş yıkmaya başladım” diye konuştu.