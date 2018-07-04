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Bu haber 04 Temmuz 2018 12:28:11 Tarihinde eklenmiştir.

Yaz gelinlerine bakım önerileri

Evlilik öncesi hazırlıklar zevkli olduğu kadar yoğun ve yorucudur. Evlilik öncesi muhteşem görünmek adına kişisel bakıma önem vermek gerekiyor.

Yaz gelinlerine bakım önerileri

Evlilik öncesi hazırlıklar zevkli olduğu kadar yoğun ve yorucudur. Evlilik öncesi muhteşem görünmek adına kişisel bakıma önem vermek gerekiyor. Tanfer Sağlık ve Güzellik Merkezi’nden Estetisyen Tuğçe Ürüm, yaz aylarında evlenecek olan gelin adaylarına düğünde göz kamaştırıcı görünebilmeleri için tüyolar verdi…

 

Düğünlerinin unutulmayacak bir gün olması için gelinler adeta kendilerini bir kampa sokarlar. Kimisi kilo vermeye çalışır, kimisi almaya… Makyaj, saç derken tam bir kaos söz konusudur.

 

Cildiniz için en önemli şey, nemlendirici bakımlar uygulamak gerektiğidir. Cildinizi ihtiyacı kadar nemlendirin; cilt bakımı için maske veya yoğun nem maskeleri uygulayın.

 

Gözleriniz için onarıcı bir krem kullanmayı ihmal etmeyin. Uykusuzluk ve stresten en çok zarar gören göz çevreniz için elinizden geldiğince rahatlatmaya çalışın, mümkün olduğunca stresten kaçının.

 

Cildinizi günlük olarak yüz yıkama jeli ile yıkayın. Alkolsüz cilt toniği de tercih edebilirsiniz.

Göz çevresi ve göz torbalarınız için etkili bir bakım kremi kullanın.

 

Düğün öncesi saçlarınızı boyatacak olursanız en az 2 gün öncesinden boyatmaya çalışın, saçınızın doğal görünümünü kullanmak için en az 2 gün yeterli olur.

 

Saçlarınız yıpranmış ise tamamıyla toparlanabilmesi için düzenli saç bakımı yapmış olmanız gerekir. Bir süre öncesinden başlamış olmanız gereken uygulamalardan biridir.

 

Gün için de yorulan, uykusuz ve makyaja maruz kalan ciltler size siyah nokta sivilce, leke, şişlik olarak geri dönebilir. Cildinizi arındırmanız için peeling en çok ise yarayacak olan yöntemlerden biridir. 
 

Peeling yöntemlerini haftada bir kez yapmanızı öneriyorum. Cildinize uyguladığınız bölgelere peeling sonrası krem ve nemlendiriciler uygulamanız cildinizde oluşabilecek kuruluğu önlemenize yardımcı olur.

 

Her hafta peeling yapmayı alışkanlık haline getirdiğinizde, düğün gününüzde cildiniz alışılmış bir ferahlığa sahip olduğu için siz de kendinizi rahat hissedeceksiniz.

 

DAMATLARA TÜYOLAR

Bakımlı bir damat olabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalışan damat adayları, pratik önerilerle bakım ritüelini tamamlayabilir. Tanfer Sağlık ve Güzellik Merkezi’nden Estetisyen Tuğçe Ürüm, temiz ve bakımlı bir damat olmak için yapmanız gerekenleri anlattı…

 

Damat cilt bakımı kişisel bakımın birinci basamağını oluşturur. Nem maskeleri, akne tedavisi, kırışıklık karşıtı masajlar, siyah nokta için peelingler ve cilt temizlenmesi için gerekli olan cilt bakımı; özellikle düğün öncesinin olmazsa olmazları sayılıyor.

 

Tıraştan tahriş olabilen cildi yumuşatmak için nem çalışmaları ayrıca önem taşıyor.

Cilt bakım merkezleri, güzellik salonları gibi kişisel bakım kliniklerinde yapılan derin bakımın ardından derinlemesine bir temizlik gerekebilir.

 

Mimik kırışıklıklarından, yüz asimetrisinden şikayetçi olan bakımlı damatlar; düğün öncesi hafif dolgu ve botoks işlemlerine de başvurabiliyor. 15-20 gün içinde oturan dolgu işlemi, doğal ve daha genç bir görünüm vadediyor.

 

 

CİLT TİPLERİNE GÖRE TAVSİYELER

 

HAFTADA BİR PEELİNG YAPIN 
HAFTADA İKİ DEFA MASKE UYGULAYIN

 

YAĞLI CİLTLER: Yağlı cilde birkaç faktör sebep olabilir. Bunlardan biri genlerdir. Hormonel değişiklikler yanlış ürün kullanımı da yağlı cilde sebep olabilir.

 

Yağlı cilde mümkün olduğunca nazik davranılmalıdır. Losyon ve krem seçerken özel ürünlere yönelmelidir. Makyaj ürünlerinde ise mineral olanlar tercih edilmelidir.

 

Günde iki kez nazikçe temizleyin; yeterince temiz olduğunu hissetmiyorsanız, salisilik asit veya glikolik asit içeren bir temizleyici kullanabilirsiniz.

 

Yatıştırıcı kullanın; cildinize eğer yıkadıktan ve temizledikten sonra bile yağlı görünüyorsa yüzünüz için yatıştırıcı toniklerden kullanabilirsiniz. Alkol bazlı ürünlerden kaçının.

 

İhtiyaç duyuldukça nemlendirici kullanın. Yapmanız gereken kremi yüzünüze sürmek değil, kuru bölgelere uygulamak olacaktır. Krem seçiminde yağsız ürünler tercih edin.

 

KURU CİLT TİPİ: Bu cilt tipinde bakım öncelikle olarak cilt temizliği ile başlaması gerekmektedir. Cilde uygun süt formatında bir ürün ile cilt temizlendikten sonra nemlendirici kremle nemlendirilmelidir. Güneşe karşı etkili bir güneş koruması kullanılmalı ve gün içerisinde bol su tüketilmelidir.

 

Gece mutlaka nemlendirici krem kullanılarak yatılması gerekir. Bu hem cildiniz için gerekli olan nemi ve yağı sağlar, hem de cildinizi bir sonraki güne hazırlamış olur.

 

KARMA CİLT TİPİ: Öncelikle yüzünüzü güzelce yıkayın ve kurulayın. İki saat boyunca cildinizi herhangi bir şey uygulamayın. Temizleyici alırken mutlaka karma cilt tipi için olan ürünleri alın. Cildinizi temizlerken yağlı hissettiğiniz bölgelerin üzerinden tonik ile geçip yağ üretimi süresini uzatabilirsiniz.

 

Özellikle güneşli günlerde gözenekleriniz açılacağı için daha fazla yağlanma sorunu yaşayacaksınız. Hafta bir defa peeling yapmayı ihmal etmeyin. Haftada iki defa mutlaka maske uygulaması yapın.

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