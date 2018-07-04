Azerbaycan'da Sıcak Hava Elektriği Kesti

Azerbaycan’da Elektrik Santrali Yandı

Azerbaycan Gerekli Önlemleri Alacak

Azerbaycan'ın Mingeçevir kentinde yer alan Mingeçevir Elektrik Santrali’nde patlama meydana geldiği belirtildi. Santralde çıkan yangın sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.Bakü başta olmak üzere birçok kente elektrik verilemedi. Elektrik santralinde çıkan yangına müdahale edildiği ve büyük oranda söndürüldüğü bildirildi.Olayın ardından açıklama yapan Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet şirketi Azer Enerji'nin sözcü Yahya Babanlı; "Sıcak hava nedeniyle istasyonlarımızın soğutma sistemi yeterli olmamıştır. Bundan sonra elektrikte kesinti olmayacaktır.Önümüzdeki günlerde ek cihazlar yardımıyla soğutma sistemini daha da güçlendireceğiz. Aşırı sıcaklar sebebiyle bu tür durumlar kaçınılmaz olarak meydana geliyor. Ancak böyle bir olayın tekrar gerçekleşmesi beklenmiyor” dedi.