Cinayetin Katil Zanlısının Annesi De Tutuklandı

Şüphelinin Annesi Arama Köpekleri Geliyor Diye Uyarmış!

Koçyiğit 3. Kez Sorgulanacak

Annesi Tutuklandı

Tutuklanan Huriye Koçyiğit çelişkili ifadeler verirken, Eylül’ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra paniklediği, şüpheli hareketlerde bulunduğu, komşusunun telefonundan oğlunu arayarak 'Neredesin, köye kokuya duyarlı köpekler getiriliyormuş' dediği bildirildi. 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Ankara'da öldürülen 8 yaşındaki Eylül cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, dün bir kişi daha tutuklandı.Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili 6 gündür gözaltında bulunan tutuklu Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye, eşi Halime ile olay günü telefonla görüştüğü Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ve Ö.Y.’nin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerin hepsinin olaydan haberdar olmadıklarını söylediği öğrenildi.Huriye Koçyiğit çelişkili ifadeler verirken, Eylül’ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra paniklediği, şüpheli hareketlerde bulunduğu, komşusunun telefonundan oğlunu arayarak “Neredesin, köye kokuya duyarlı köpekler getiriliyormuş” dediği bildirildi.Uğur Koçyiğit’in ise annesinin telefonundan sonra Eylül’ü arayan ekibin yanına giderek “Ya niye köpekleri getiriyorlar ki, köpeklerin aramasına gerek yok ki? Eylül neredeyse çıkar. Köpeklere gerek yok” diyerek paniklediği, ardından da kayıplara karıştığı belirlendi.İki kez yapılan sorgulamada suçlamaları kabul etmeyen Uğur Koçyiğit, yeni deliller ışığında tekrar sorguya alınacak. Koçyiğit, sorgulama için halen tek kişilik koğuşta tutulduğu Sincan Cezaevi’nden getirilecek.Tutuklu Koçyiğit’in eşi Halime Koçyiğit ise ifadesinde “Olay günü köyde değildim. Haberim yok. Eğer o yaptıysa Allah belasını versin” dediği öğrenildi. Koçyiğit’in olay günü 3 kez telefonla aradığı Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise ifadesinde, özetle şunları söyledi: “Beni arayıp sürekli annesinin evde olup olmadığını sordu. Her seferinde ‘Annem evde mi, bakar mısın’ diye sordu. Bunun dışında konuşmamız olmadı, olaydan bahsetmedi”Sorguların ardından Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye Koçyiğit, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ö.Y. ile Halime Koçyiğit, serbest kaldı. H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.