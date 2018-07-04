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Bu haber 04 Temmuz 2018 12:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükşehir Park Girişinden Ücret Alıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kişi başı aldığı ödeneklerle yaptığı parktan giriş ücreti alıyor. Konu hakkında tepkisini gösteren Aziz Aydınlık; “Konunun takipçisi olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın.” diyerek tepkisini gösterdi.

Büyükşehir Park Girişinden Ücret Alıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Karaköprüde yaptığı parktan giriş ücreti almaya başladı. 0-3 yaş’ın ücretsiz giriş hakkına sahip olduğu parkta 3 yaşından büyük çocuklar için de ücret talep edildi. Parkın girişinde bulunan turnikelerle ücretsiz geçisin engellenmesi amaçlandı. Belediye tarafından yapılan parktan alınan ücretler vatandaşın tepkisine neden olurken CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık konuyu çözüme kavuşturması için elnden geleni yapacağını vurguladı.

Aziz Aydınlık konuya tepkisini göstererek şu açıklamalarda bulundu;
 

Nihat Çiftçi’ye Soruyorum

“Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Karaköprü ilçemizde vatandaşın vergileriyle ve vatandaşlara hizmet edilmesi adına iller bankasından alınan kişi başı ödeneklerle yapılan parkta giriş ücreti almaya başladı. Buradan Başkan Sayın NİHAT ÇİFTÇİ’ye soruyorum bu yapılan vatandaşlarımıza reva mı? Urfalı bunu mu hak ediyor. 0,3 yaş çocukta 3 ve 15 yaş yetişkin mi sayılıyor sizin kanunlarınızda? Konunun takipçisi olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın.”

 
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Büyükşehir Park Girişinden Ücret Alıyor
Büyükşehir Park Girişinden Ücret Alıyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kişi başı aldığı ödeneklerle yaptığı parktan giriş ücreti alıyor. Konu hakkında tepkisini gösteren Aziz Aydınlık; “Konunun takipçisi olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın.” diyerek tepkisini gösterdi.
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