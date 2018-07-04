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Bu haber 04 Temmuz 2018 09:02:05 Tarihinde eklenmiştir.

Küçük Leyla’ya Yapılan Irkçı Saldırı Tepkilere Neden Oldu

Bayramın 1. Günü kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Küçük Leyla’ya ölümünden sonra ırkçı saldırılar yapılmaya başlandı.

Küçük Leyla’ya Yapılan Irkçı Saldırı Tepkilere Neden Oldu

Dere yatağında cansız bedenine ulaşan Küçük Leyla tüm Türkiye’yi yasa boğarken, kendini bilmez bir grup tarafından da ırkçı söylemler yapılmaya başlandı.

Sosyal medya üzerinden herkes üzüntüsünü dile getirip sistemi eleştirirken, küçük Leyla’nın ailesine yapılan kötü yorumlar görenlerin tepkisine neden oldu.
 

Bakamıyorsan Ne Diye Doğuruyorsun

“Derindenizlerr” adlı bir sosyal medya hesabından yapılan yorumda; “Leyla Aydemir küçük bir kızdı. Kürtlerin kendi çocuklarına bile sahip çıkamadıklarının en net kanıtı. Saldım çayıra Mevla’m kayıra. Bakamayacaksan ne diye doğuruyorsun Kürt” denildi.


En az küçük Leyla’nın ailesi kadar tanımayanlar da yasa boğulurken yapılan bu ırkçı yorum büyük eleştirilere maruz kaldı. Hayatını kaybeden küçük bir bedenden bahsedilirken, durumu ırkçılığa sürükleyecek kadar vicdansız insanlarla dolu olan ülkemizde haktan hukuktan vicdandan bahsetmek oldukça zor geliyor.
 

Bu Vicdansızlık Karşılıksız Kalmasın

Yapılan bu ırkçı söylemin ardından tepkilerin çığ gibi büyümesiyle vicdanlarını kaybetmiş zavallılar diye tepki gösteren bir vatandaş şu yorumlarda bulundu; “Her düşünceden her fikirden her dinden insanın tepkisini çeken ve yürekleri yakan bu utanç olayın üzerinden bile ırkçılık yapacak kadar faşistsin! Bu karaktersizi her yerde paylaşın, bu vicdansızlık, faşistlik alçaklık karşılıksız kalmasın”
 
 
 
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Küçük Leyla’ya Yapılan Irkçı Saldırı Tepkilere Neden Oldu
Küçük Leyla’ya Yapılan Irkçı Saldırı Tepkilere Neden Oldu
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