Küçük Leyla’ya Yapılan Irkçı Saldırı Tepkilere Neden Oldu

Bakamıyorsan Ne Diye Doğuruyorsun

Bu Vicdansızlık Karşılıksız Kalmasın

Dere yatağında cansız bedenine ulaşan Küçük Leyla tüm Türkiye’yi yasa boğarken, kendini bilmez bir grup tarafından da ırkçı söylemler yapılmaya başlandı.Sosyal medya üzerinden herkes üzüntüsünü dile getirip sistemi eleştirirken, küçük Leyla’nın ailesine yapılan kötü yorumlar görenlerin tepkisine neden oldu.“Derindenizlerr” adlı bir sosyal medya hesabından yapılan yorumda; “Leyla Aydemir küçük bir kızdı. Kürtlerin kendi çocuklarına bile sahip çıkamadıklarının en net kanıtı. Saldım çayıra Mevla’m kayıra. Bakamayacaksan ne diye doğuruyorsun Kürt” denildi.En az küçük Leyla’nın ailesi kadar tanımayanlar da yasa boğulurken yapılan bu ırkçı yorum büyük eleştirilere maruz kaldı. Hayatını kaybeden küçük bir bedenden bahsedilirken, durumu ırkçılığa sürükleyecek kadar vicdansız insanlarla dolu olan ülkemizde haktan hukuktan vicdandan bahsetmek oldukça zor geliyor.Yapılan bu ırkçı söylemin ardından tepkilerin çığ gibi büyümesiyle vicdanlarını kaybetmiş zavallılar diye tepki gösteren bir vatandaş şu yorumlarda bulundu; “Her düşünceden her fikirden her dinden insanın tepkisini çeken ve yürekleri yakan bu utanç olayın üzerinden bile ırkçılık yapacak kadar faşistsin! Bu karaktersizi her yerde paylaşın, bu vicdansızlık, faşistlik alçaklık karşılıksız kalmasın”