Küçük Leyla’ya Yapılan Irkçı Saldırı Tepkilere Neden Oldu

Sosyal medya üzerinden herkes üzüntüsünü dile getirip sistemi eleştirirken, küçük Leyla’nın ailesine yapılan kötü yorumlar görenlerin tepkisine neden oldu.
Bakamıyorsan Ne Diye Doğuruyorsun“Derindenizlerr” adlı bir sosyal medya hesabından yapılan yorumda; “Leyla Aydemir küçük bir kızdı. Kürtlerin kendi çocuklarına bile sahip çıkamadıklarının en net kanıtı. Saldım çayıra Mevla’m kayıra. Bakamayacaksan ne diye doğuruyorsun Kürt” denildi.
En az küçük Leyla’nın ailesi kadar tanımayanlar da yasa boğulurken yapılan bu ırkçı yorum büyük eleştirilere maruz kaldı. Hayatını kaybeden küçük bir bedenden bahsedilirken, durumu ırkçılığa sürükleyecek kadar vicdansız insanlarla dolu olan ülkemizde haktan hukuktan vicdandan bahsetmek oldukça zor geliyor.
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