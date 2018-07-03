Vali Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Şutso Yönetimine Ziyaret

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, programı çerçevesinde geldiği Şanlıurfa'da, Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetimini ziyaret etti.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Üyeleri; Selçuk Karakuş, M.Sait Aydın, Ş.Müslüm Korkmaz karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, ŞUTSO'nun yürütüğü çalışmalar ve güncel konularda istişarede bulunuldu.
Sohbet ortamında gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren ziyaret, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek'in Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na hediye takdiminin ardından sona erdi.
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