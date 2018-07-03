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Bu haber 03 Temmuz 2018 23:54:33 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa.Com Haber Sitesi

Tekzip İsteyen : Uz. Dr. Mehmet CELALOĞLU Muhatap : http://www.urfa.com Adres : Hayati Harrani Mah. Akçakale Cad. NO:442/1 Ş.Urfa90(507) 759 56 86

Urfa.Com Haber Sitesi

  Urfa.Com Haber Sitesi
 
Tekzip İsteyen : Uz. Dr. Mehmet CELALOĞLU
Muhatap : http://www.urfa.com
Adres : Hayati Harrani Mah. Akçakale Cad. NO:442/1 Ş.Urfa90(507) 759 56 86
E mail adresi: internet@urfa.com
Talep Konusu :Tekzip
Sayın Muhatap :http://www.urfa.com internet sitesinde 07 Haziran 2018 saat 11:30 da yayınlanan Ömer Seyfettin BACAKSIZ isimli şahsa ait “Siverek Devlet Hastanesi Hakkında İlginç İddia. Hastane Değil Pastane” başlıklı yazı haberinizde ismim kullanılarak şahsım adına yapmış olduğunuz haber mesnetsiz ve gerçek dışıdır.
ANAYASA'NIN 32. MADDESİ
 Düzeltme ve Cevap Hakkı
 MADDE 32. – Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.
 Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir.
 5187 SAYILI BASIN KANUNU'NUN 14. MADDESİ
 Düzeltme ve Cevap
 MADDE 14. — Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır, hükmü gereği tekzip metni tarafınıza ulaştıktan sonra 3 gün içinde tekzip başlığı altında aynı sayfa aynı sütun aynı puntolarla yayınlanmasını talep ediyorum. Aksi taktirde ilgili kanun gereği yasal hakkım olan mahkeme sürecinin tarafımdan başlatılacağını tarafınıza bildiririm.
 
                                               TEKZİP
 
Siverek Devlet Hastanesi Kurumu tüm birim ve personelleriyle Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre hizmet veren bir kurum olup Nisan 2018 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile başhekim olarak görevlendirilmemle beraber yeni hastane yönetimimi kurup Siverek halkına daha iyi hizmet adına hastanemiz sorunlarına odaklanmış bulunmaktayız.
İlk olarak mesai saatlerine uyulması konusunda tüm birim ve personellere ilgili yazı tebliğ edilmiş olup kartlı giriş ve çıkış uygulaması etkin hale getirilmiştir. Hiçbir personelimiz ve doktorumuz bu süre içerisinde keyfi, usulsüz idari izin kullanmadığı gibi tüm izinler(saatlik izinler dahil) resmi prosedüre göre yasal zeminde kullandırılmıştır. Tüm resmi belgeler personelin özlük dosyalarında ve hastane otomasyon sisteminde kayıtlıdır. Hekimlerin mesaiye riayet etmediği iddiası gerçek dışı olup her gün düzenli olarak acil servis ve poliklinik sahalarımız ilgili birim amirlerince denetlenmekte ve olumsuz bir durumda anında gerekli idari işlem başlatılmaktadır.
Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi hastanemiz içinde de sigara içme yasağı olup tespit edildiği an ilgili kanun çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Nitekim bu uygulamanın daha da caydırıcı olması açısından hastanenin komple yangın alarm sistemi kontrolden geçirilerek aktif hale getirilmiştir.
Acil ve poliklinik dahil yaklaşık günlük 3000-3500 hasta girişi olduğu hastanemizde Dahili ve Cerrahi branş doktorlarımız ellerinden gelen her türlü gayreti sarf etmekte ve bunun karşılığı olarak da 657 sayılı devlet memurları kanunu ve döner sermaye yönetmeliğine göre ücret almaktadırlar. Döner sermaye dağıtımı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde döner sermaye inceleme komisyonu neticesinde ve etik kurul görüşü ile en son il sağlık müdürlüğünün onayı ile ödeme yapılmaktadır.
   Ayrıca hastanemizde 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti anlayışı çerçevesinde tüm nöbet ve icaplar yataklı tedavi kurumları nöbet yönetmeliğine göre belirlenmiş olup tüm nöbet listeleri en son şekliyle il sağlık müdürlüğü onayı ile gerçekleşmektedir. İddia edildiği gibi yoğun bakımda kendi kendime nöbet yazma gibi bir durum söz konusu değildir.
  Hastanemize tüm doktor,memur ve personel alımı sağlık bakanlığı atama ve nakil yönetmeliğine göre bakanlıkça yapılmaktadır. Mecburi hizmet süresi biten hekimimiz ya çalışmaya devam etmekte veya isteği halinde başka bir yere ilgili mevzuat çerçevesinde tayinini isteyebilmektedir. İddia edildiği gibihiç kimse istifaya zorlanmadığı gibiçalışma koşulları iyileştirilerek hekimlerimizin daha uzun süre ilçemizde kalmaları sağlanmıştır. Şu an hastanemizde 18’i pratisyen doktor olmak üzere toplam 78 tane doktor bulunmakta ve bu sayı emsal ilçelere göre çok iyi durumda olup ayrıca hiçbir şekilde ve hiçbir bölümde hekim sıkıntısı yaşanmamaktadır.
  Son olarak “Başhekim Gücünü Kimden Alıyor” iddiasına yanıt olarak ben tüm gücümü ve yetkimi T.C Anayasasının bana vermiş olduğu Başhekimlik görev, sorumluluk ve yetkilerinden alıyorum.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
                                                                                
                                                                                  Uz. Dr. Mehmet CELALOĞLU
                                                                             Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi
 
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Urfa.Com Haber Sitesi
Urfa.Com Haber Sitesi
Tekzip İsteyen : Uz. Dr. Mehmet CELALOĞLU Muhatap : http://www.urfa.com Adres : Hayati Harrani Mah. Akçakale Cad. NO:442/1 Ş.Urfa90(507) 759 56 86
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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