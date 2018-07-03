Arabeskin Babası Müslüm Gürses'in Yeni Şarkısı Çıktı

Müslüm Gürses-Her Şey Gönlünce Olsun Şarkısını Dinle

Söz & Müzik: Burhan BayarDüzenleme: Burhan BayarSen Neredesin Ben Neredeyim (1991)Her Şey Gönlünce Olsun Şarkı SözleriMutluluk getirsin bütün arzularGönlünde kalmasın umutsuzluklarSevgiler açsın hayallerindeSana tüm dileğim, herşey gönlünce olsunMutsuzluğun acı vermesinYalnızlığın düşündürmesinSenin aşkınla çaresizliğimGüzel yüreğini hiç üzmesinBaharlar açsın hazanlarındaÜmitler yeşersin duygularındaBen böyle çaresiz, sen başka kollardaNe diyeyim sevdiğim, herşey gönlünce olsunUmutsuzluklar, bütün acılarAğlatmasın seni derin sancılarKötü günler, bütün hasretlerDileğim sevdiğim, senden uzakta olsunMutsuzluğun acı vermesinYalnızlığın düşündürmesinSenin aşkınla çaresizliğimGüzel yüreğini hiç üzmesinBaharlar açsın hazanlarındaÜmitler yeşersin duygularındaBen böyle çaresiz, sen başka kollardaNe diyeyim sevdiğim, herşey gönlünce olsun