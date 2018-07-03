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Bu haber 03 Temmuz 2018 16:33:42 Tarihinde eklenmiştir.

Arabeskin Babası Müslüm Gürses'in Yeni Şarkısı Çıktı

Şanlıurfalı ünlü sanatçı ve arabeskin babası olarak adlandırılan Müslüm Gürses'in Yeni Şarkısı 'Her Şey Gönlünce Olsun' Piyasaya Çıktı.Söz ve Müziği Burhan Bayar'a Ait Olan Şarkı Çıktığı İlk Saatlerden İtibaren Trend Topic'de ki Yerini Aldı.

Arabeskin Babası Müslüm Gürses'in Yeni Şarkısı Çıktı

Söz & Müzik: Burhan Bayar 
Düzenleme: Burhan Bayar 
Sen Neredesin Ben Neredeyim (1991) 

Müslüm Gürses-Her Şey Gönlünce Olsun Şarkısını Dinle


Her Şey Gönlünce Olsun Şarkı Sözleri 

Mutluluk getirsin bütün arzular 
Gönlünde kalmasın umutsuzluklar 
Sevgiler açsın hayallerinde 
Sana tüm dileğim, herşey gönlünce olsun 

Mutsuzluğun acı vermesin 
Yalnızlığın düşündürmesin 
Senin aşkınla çaresizliğim 
Güzel yüreğini hiç üzmesin 

Baharlar açsın hazanlarında 
Ümitler yeşersin duygularında 
Ben böyle çaresiz, sen başka kollarda 
Ne diyeyim sevdiğim, herşey gönlünce olsun 

Umutsuzluklar, bütün acılar 
Ağlatmasın seni derin sancılar 
Kötü günler, bütün hasretler 
Dileğim sevdiğim, senden uzakta olsun 

Mutsuzluğun acı vermesin 
Yalnızlığın düşündürmesin 
Senin aşkınla çaresizliğim 
Güzel yüreğini hiç üzmesin 

Baharlar açsın hazanlarında 
Ümitler yeşersin duygularında 
Ben böyle çaresiz, sen başka kollarda 
Ne diyeyim sevdiğim, herşey gönlünce olsun
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Arabeskin Babası Müslüm Gürses'in Yeni Şarkısı Çıktı
Arabeskin Babası Müslüm Gürses'in Yeni Şarkısı Çıktı
Şanlıurfalı ünlü sanatçı ve arabeskin babası olarak adlandırılan Müslüm Gürses'in Yeni Şarkısı 'Her Şey Gönlünce Olsun' Piyasaya Çıktı.Söz ve Müziği Burhan Bayar'a Ait Olan Şarkı Çıktığı İlk Saatlerden İtibaren Trend Topic'de ki Yerini Aldı.
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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