Arabeskin Babası Müslüm Gürses'in Yeni Şarkısı Çıktı

Düzenleme: Burhan Bayar
Sen Neredesin Ben Neredeyim (1991)
Müslüm Gürses-Her Şey Gönlünce Olsun Şarkısını Dinle
Her Şey Gönlünce Olsun Şarkı Sözleri
Mutluluk getirsin bütün arzular
Gönlünde kalmasın umutsuzluklar
Sevgiler açsın hayallerinde
Sana tüm dileğim, herşey gönlünce olsun
Mutsuzluğun acı vermesin
Yalnızlığın düşündürmesin
Senin aşkınla çaresizliğim
Güzel yüreğini hiç üzmesin
Baharlar açsın hazanlarında
Ümitler yeşersin duygularında
Ben böyle çaresiz, sen başka kollarda
Ne diyeyim sevdiğim, herşey gönlünce olsun
Umutsuzluklar, bütün acılar
Ağlatmasın seni derin sancılar
Kötü günler, bütün hasretler
Dileğim sevdiğim, senden uzakta olsun
Mutsuzluğun acı vermesin
Yalnızlığın düşündürmesin
Senin aşkınla çaresizliğim
Güzel yüreğini hiç üzmesin
Baharlar açsın hazanlarında
Ümitler yeşersin duygularında
Ben böyle çaresiz, sen başka kollarda
Ne diyeyim sevdiğim, herşey gönlünce olsun
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