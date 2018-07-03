Anne Marie'nin 2002 adlı şarkısı zirveye oturdu

Albüm: Speak Your Mind
Çıkış tarihi: 2018
Tür: Pop
İngiliz Sanatçı Anne Marie'nın 2002 Şarkısını Dinle
Anne Marie 2018 Çıkardı Muhteşem Müzik
Anne Marie 2002 Dinle
Anne Marie 2002 Şarkısını Dinle
Şarkı Sözleri
I will always remember the day you kissed my lips
Light as a feather
And it went just like this
No, it's never been better
Than the summer of 2002
We were only eleven
But acting like grownups
Like we are in the present, drinking from plastic cups
Singing, "love is forever and ever"
Well, I guess that was true
Dancing on the hood in the middle of the woods
Of an old Mustang, where we sang
Songs with all our childhood friends
And it went like this, yeah
Oops I got ninety-nine problems singing bye, bye, bye
Hold up, if you wanna go and take a ride with me
Better hit me, baby, one more time
Paint a picture for you and me
Of the days when we were young
Singing at the top of both our lungs
Now we're under the covers
Fast forward to eighteen
We are more than lovers
Yeah, we are all we need
When we're holding each other
I'm taken back to 2002
Dancing on the hood in the middle of the woods
Of an old Mustang, where we sang
Songs with all our childhood friends
And it went like this, yeah
Oops I got ninety-nine problems singing bye, bye, bye
Hold up, if you wanna go and take a ride with me
Better hit me, baby, one more time
Paint a picture for you and me
Of the days when we were young
Singing at the top of both our lungs
On the day we fell in love
On the day we fell in love
Dancing on the hood in the middle of the woods
Of an old Mustang, where we sang
Songs with all our childhood friends
Oh, now
Oops I got ninety-nine problems singing bye, bye, bye
Hold up, if you wanna go and take a ride with me
Better hit me, baby, one more time
Paint a picture for you and me
Of the days when we were young
Singing at the top of both our lungs
On the day we fell in love
On the day we fell in love
On the day we fell in love
On the day we fell in love
On the day we fell in love, love, love
Besteciler: Alphonso Henderson / Andreas Mikael Carlsson / Anne-Marie Rose Nicholson / Benjamin Joseph Levin / Cornell Haynes / Edward Christopher Sheeran / Eldra De Barge / Etterlene Jordan / George Clinton Jr. / Jacob Ivar Bertilson Schulze / Jason Epperson / Julia Michaels / Kristian Carl Marc Lundin / Lavell Eugene Webb / Martin Max / Steve Mac / Tracy Lauren Marrow / William Randall De Barge
Türkçeye Anlamı
Dudaklarımı öptüğün günü hep hatırlayacağım.
Bir tüy kadar hafif
Ve aynen böyle gitti
Hayır, daha iyi olmamıştı
2002 yazından daha
Sadece on biriydik
Ama yetişkinler gibi davranmak
Şu an olduğu gibi, plastik bardaklardan içiyoruz
Şarkı söyleme, "aşk sonsuza dek"
Şey, sanırım bu doğruydu.
Ormanın ortasındaki kukuletalı dans
Şarkı söyledik eski bir Mustang
Bütün çocukluk arkadaşlarımızla şarkılar
Ve böyle gitti, evet
Oops, hoşçakalın, onda, güle güle şarkılarım var.
Git ve benimle gitmek istersen, bekle.
Daha iyi vur beni, bebeğim, bir kez daha
Senin ve benim için bir resim çiz
Genç olduğumuz günlerden
Her iki ciğerimizin de üstünde şarkı söylemek
Şimdi kapakların altındayız
Onsekiz kişiye hızlıca ilerleyin
Biz sevgiliden daha fazlasıyız
Evet, ihtiyacımız olan tek şey biziz
Birbirimizi tuttuğumuzda
2002'ye geri döndüm
Ormanın ortasındaki kukuletalı dans
Şarkı söyledik eski bir Mustang
Bütün çocukluk arkadaşlarımızla şarkılar
Ve böyle gitti, evet
Oops, hoşçakalın, onda, güle güle şarkılarım var.
Git ve benimle gitmek istersen, bekle.
Daha iyi vur beni, bebeğim, bir kez daha
Senin ve benim için bir resim çiz
Genç olduğumuz günlerden
Her iki ciğerimizin de üstünde şarkı söylemek
Güne aşık olduk.
Güne aşık olduk.
Ormanın ortasındaki kukuletalı dans
Şarkı söyledik eski bir Mustang
Bütün çocukluk arkadaşlarımızla şarkılar
Oh şimdi
Oops, hoşçakalın, onda, güle güle şarkılarım var.
Git ve benimle gitmek istersen, bekle.
Daha iyi vur beni, bebeğim, bir kez daha
Senin ve benim için bir resim çiz
Genç olduğumuz günlerden
Her iki ciğerimizin de üstünde şarkı söylemek
Güne aşık olduk.
Güne aşık olduk.
Güne aşık olduk.
Güne aşık olduk.
Aşık olduğumuz gün, aşk, aşk
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