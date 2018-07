Anne Marie'nin 2002 adlı şarkısı zirveye oturdu

İngiliz Sanatçı Anne Marie'nın 2002 Şarkısını Dinle

Sanatçı: Anne-MarieAlbüm: Speak Your MindÇıkış tarihi: 2018Tür: PopAnne Marie 2018 Çıkardı Muhteşem MüzikAnne Marie 2002 DinleAnne Marie 2002 Şarkısını DinleŞarkı SözleriI will always remember the day you kissed my lipsLight as a featherAnd it went just like thisNo, it's never been betterThan the summer of 2002We were only elevenBut acting like grownupsLike we are in the present, drinking from plastic cupsSinging, "love is forever and ever"Well, I guess that was trueDancing on the hood in the middle of the woodsOf an old Mustang, where we sangSongs with all our childhood friendsAnd it went like this, yeahOops I got ninety-nine problems singing bye, bye, byeHold up, if you wanna go and take a ride with meBetter hit me, baby, one more timePaint a picture for you and meOf the days when we were youngSinging at the top of both our lungsNow we're under the coversFast forward to eighteenWe are more than loversYeah, we are all we needWhen we're holding each otherI'm taken back to 2002Dancing on the hood in the middle of the woodsOf an old Mustang, where we sangSongs with all our childhood friendsAnd it went like this, yeahOops I got ninety-nine problems singing bye, bye, byeHold up, if you wanna go and take a ride with meBetter hit me, baby, one more timePaint a picture for you and meOf the days when we were youngSinging at the top of both our lungsOn the day we fell in loveOn the day we fell in loveDancing on the hood in the middle of the woodsOf an old Mustang, where we sangSongs with all our childhood friendsOh, nowOops I got ninety-nine problems singing bye, bye, byeHold up, if you wanna go and take a ride with meBetter hit me, baby, one more timePaint a picture for you and meOf the days when we were youngSinging at the top of both our lungsOn the day we fell in loveOn the day we fell in loveOn the day we fell in loveOn the day we fell in loveOn the day we fell in love, love, loveBesteciler: Alphonso Henderson / Andreas Mikael Carlsson / Anne-Marie Rose Nicholson / Benjamin Joseph Levin / Cornell Haynes / Edward Christopher Sheeran / Eldra De Barge / Etterlene Jordan / George Clinton Jr. / Jacob Ivar Bertilson Schulze / Jason Epperson / Julia Michaels / Kristian Carl Marc Lundin / Lavell Eugene Webb / Martin Max / Steve Mac / Tracy Lauren Marrow / William Randall De BargeTürkçeye AnlamıDudaklarımı öptüğün günü hep hatırlayacağım.Bir tüy kadar hafifVe aynen böyle gittiHayır, daha iyi olmamıştı2002 yazından dahaSadece on biriydikAma yetişkinler gibi davranmakŞu an olduğu gibi, plastik bardaklardan içiyoruzŞarkı söyleme, "aşk sonsuza dek"Şey, sanırım bu doğruydu.Ormanın ortasındaki kukuletalı dansŞarkı söyledik eski bir MustangBütün çocukluk arkadaşlarımızla şarkılarVe böyle gitti, evetOops, hoşçakalın, onda, güle güle şarkılarım var.Git ve benimle gitmek istersen, bekle.Daha iyi vur beni, bebeğim, bir kez dahaSenin ve benim için bir resim çizGenç olduğumuz günlerdenHer iki ciğerimizin de üstünde şarkı söylemekŞimdi kapakların altındayızOnsekiz kişiye hızlıca ilerleyinBiz sevgiliden daha fazlasıyızEvet, ihtiyacımız olan tek şey bizizBirbirimizi tuttuğumuzda2002'ye geri döndümOrmanın ortasındaki kukuletalı dansŞarkı söyledik eski bir MustangBütün çocukluk arkadaşlarımızla şarkılarVe böyle gitti, evetOops, hoşçakalın, onda, güle güle şarkılarım var.Git ve benimle gitmek istersen, bekle.Daha iyi vur beni, bebeğim, bir kez dahaSenin ve benim için bir resim çizGenç olduğumuz günlerdenHer iki ciğerimizin de üstünde şarkı söylemekGüne aşık olduk.Güne aşık olduk.Ormanın ortasındaki kukuletalı dansŞarkı söyledik eski bir MustangBütün çocukluk arkadaşlarımızla şarkılarOh şimdiOops, hoşçakalın, onda, güle güle şarkılarım var.Git ve benimle gitmek istersen, bekle.Daha iyi vur beni, bebeğim, bir kez dahaSenin ve benim için bir resim çizGenç olduğumuz günlerdenHer iki ciğerimizin de üstünde şarkı söylemekGüne aşık olduk.Güne aşık olduk.Güne aşık olduk.Güne aşık olduk.Aşık olduğumuz gün, aşk, aşk