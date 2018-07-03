Urfa’da Hizmet Mahalleye Göre Değişiyor

Kenar Mahallelerin Sorunları Giderilmiyor

Bizim Mahallelerde Hizmet Söz Konusu Bile Değil

İkinci Sınıf İnsan Olmayı Kabullendik

Urfa’nın son zamanlarda şehirleşmesi ile beraber birçok plan proje ile parklar bahçeler mesire alanları gibi düzenlemeler yapıldı. Bu yapıların şehrin merkez mahallelerine yapılması diğer mahallelerde bulunan halkı siteme sürükledi.Kenar mahallelerde yaşanan sorunların merkez mahallelerdeki gibi hızlı çözüme kavuşmadığını ifade eden vatandaş; “Oralarda en ufak tahribatlar anında onarılırken bizde ilk yapıldığı yıllarda nasılsa hala öyle oralardaki görüntü manzara resim çektirecek kadar temizken bizdeki Yakupkalfa caddesinin ve uzantısı olan Harrankapı caddesinin manzarasına 2 defa bak 3.üncüde miden bulanır.”Hizmet alabilmek için iyi mahallelerde ikamet etmek gerek diye sitemde bulunan vatandaş; “Anlatacağım sıkıntılar şüphesiz kenar mahallelerin tümünde mevcut en basiti ben kendi muhitimden örnekler vereyim. Karaköprü, Yenişehir ve buna benzer merkezi yerlerde parklar piknik alanları ardı ardına yapılırken Yakubiye, Dedeosman ve Topdağı’nda söz konusu bile edilmiyor”Merkez bölgelere yapılan hizmetlerin zerresinin kendi mahallelerine uğramadığından dem vuran vatandaş sözlerine şu şekilde devam ediyor; “Daha birçok konuda mağdur ve sahipsiz olan muhitimize neden hizmet gelmiyor oralarda insan yaşıyorsa buralarda da hayvan bile yaşamıyor. Bizde insanız, merkezi bölgelere 3 yapılıyorsa 5 yapılıyorsa bize 1 defa bile yapılmıyor. İkinci sınıf insan olmayı bile kabullenmişiz ama siz bizi insan yerine bile koymadınız...”Seslerini yetkililere duyurmak isteyen mahalle sakinleri, yetkililerin mahallelerine uğrayıp durumdan haberdar olması için çağrıda bulundu.