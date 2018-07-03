Elin kadınından Urfalılara Hakaret

İşte Söz Konusu Paylaşım;



Urfa İnsanına Bu Yapılmaz

İnanç Şehrinde Yaşayanları Karalamak Hangi Vicdana Sığar

İmza Kampanyası 2 Yıl Önceye Ait

Tüm Halka Hakaret

Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü Urfalıların tepkisine neden oldu. Kim olduğu bilinmeyen ve sosyal medya hesabında ismi Aysel Yerlikaya diye geçen şahıs Urfa’yı ve Urfa insanını hiç çekinmeden karalamaya başladı.Aysel Yerlikaya adlı şahıs Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşuna ait bir afişin üzerine fotomontaj ile başka bir afişin yazısını birleştirip sosyal medya hesabından paylaştı. Urfa’yı karalamaya yönelik paylaşılan bu görüntüyü gören Urfalılar haklı olarak tepkilerini koymakta gecikmedi.Görüntülerin sosyal medya hesabında döndüğünü gören Urfalılar “Urfa insanını karalamak için yapılmış bu afiş açıkça görüldüğü üzere bir fotomontajdır. Urfa insanına bu yapılmaz. Hangi akla hizmet böyle bir görüntü ile koca bir halk suçlanır?” diyerek sitemde bulundu.İnanç, kültür ve medeniyetin beşiği olan Şanlıurfalıları tacize destek veren insanlar olarak göster söz konusu paylaşıma tepkiler çığ gibi büyümekle beraber halkın ortak fikri “İnanç şehrinde yaşayan insanları karalamak hangi vicdana sığar?” oldu.Fotomontaj olduğu alenen ortada olan görüntülerde, 2016 yılına ait olan bir sosyal sorumluluk standının arkasında kutlu doğum haftası olduğu ve tarihin de 2016’yı gösterdiği görülüyor. Vatandaşların kızgınlıklarını dile getirirken “Akıl var mantık var, arkada 2016 yazıyor. 2016 yılına ait olduğunu bilmesek bile görüntülerin amatörce yapılmış bir fotomontaj olduğunu aklı yerinde olan her insan tahmin eder. Başka bir sosyal sorumluluk projesinin afişini başka bir afişle birleştirip biz Urfalıları karalayan zihniyete yazıklar olsun” yorumunda bulundu.Tüm Urfa halkını zan altında bırakan bu paylaşımı yaptığı için Aysel Yerlikaya hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini ifade eden Urfalılar; “Bu kadın sadece bir veya birkaç kişiyi değil, tüm Urfalıların yanlış tanıtılmasına sebep oluyor. Aysel Yerlikaya adlı şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.