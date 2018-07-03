Urfa’ya Örnek Pide Fırını

Örnek Pide Fırınları Açılsın

Esnafı Parayla Terbiye Etmek Çözüm Değil

Urfa’da bulunun pide fırınlarının pislik içinde yüzmesi vatandaşların tepkilerine neden oldu. Fırınların temizlikleri konusunda şikayette bulunan vatandaşlar, “Fırınların kirli olması ekmeği de etkiliyor. Sağlıksız ekmek yemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.Hijyen konusunda sınıfta kalan fırınlara çözüm olarak, hijyen konusunda örnek pide fırınları açılmalı diyen vatandaşlar, “Belediye örnek pide fırınları açmalı. Temizlik, hijyen bakımından dört dörtlük hizmet vermeli. 10 kilit noktada açılsın. Haliyle halk o fırınlara yönelir. Pislik içindeki fırınlarımız belki o zaman değişir.” Önerisinde bulundu.Yetkililerin bu fikre nasıl bakacağı merak konusu olurken vatandaşın bu fikrine katılanlar olduğu kadar karşı çıkanlar da oldu.Belediyelerin örnek pide fırını açması ile vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşacağını ve bu sebeple Urfa’nın fırıncılarının gelirlerinin düşmesine sebep olacağını ifade eden bir vatandaş “Belediyelerin açtığı örnek fırın belki bir nebze de olsa iyi olabilir fakat fırıncıların gelirlerinin düşmesine sebep olacak. Yıllarca emek vererek işini yapan Urfa fırıncılarını para ile terbiye etmek çözüm değil” yorumunda bulundu.