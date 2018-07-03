Murat Şahin şahanoğlu'nun Eli Uğurlu Geldi

Şanlıurfaspor’un Kırmızı Gruptaki rakipleri Kimler Olacak

2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig'de yapılan kura çekimi sonucunda gruplar belli oldu.Sarıyer İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, Şanlıurfaspor’u temsilen Kulüp Basın Sözcüsü Murat Şahanoğlu ve TFF 2. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.Şanlıurfaspor yapılan kura çekiminde yeni sezonda Kırmızı Grupta oynamaya hak kazandı. TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ayrıldı. Ayrılan bu iki grupta 18’er takım mücadele edecek.Şanlıurfaspor Kulüp Basın Sözcüsü Murat Şahanoğlu, tüm kulüplere yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını diledi. Şahanoğlu; “Yeni sezon için transfer çalışmalarımız sürüyor. Genç ve dinamik bir kadro kurmayı hedefliyoruz. İnşallah yeni sezonda birlik ve beraberlikle Şanlıurfaspor için başarılı bir yıl olacaktır” dedi.Bandırmaspor, Bugsaşspor, Darıca Gençlerbirliği, Etimesgut Belediyespor, Fatih Karagümrük, Fethiyespor, Kahramanmaraşspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Menemen Belediyespor, Pendikspor, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu, Tokatspor, Tuzlaspor, Zonguldak Kömürspor