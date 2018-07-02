Urfalı Vekil,Beraat Talep Etti…

CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Mahmut Tanal 27. Dönem Milletvekili mazbatasını bugün İstanbul Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kuruluna gelerek aldı. Tanal, yeniden seçilen ve haklarında dava bulunan tüm milletvekilleri için Anayasa uyarınca dokunulmazlıklarının yeniden kaldırılması gerektiğini ifade etti.Mazbatasını aldıktan sonra basın açıklaması düzenleyen Mahmut Tanal, bu dönemde bir çok sorun olduğunu belirterek tutuklu milletvekillerinin olduğunu söyledi. Tanal, “Daha önce milletvekili olup hakkında fezleke düzenlenen veya cezaevinde bulunan hakkında mahkumiyet kararı kesinleşmemiş olan ve yeniden seçilmiş tüm milletvekilleriyle ilgili Anayasamızın 83. maddesi var. 4 fıkrası uyarınca ‘Seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlıkları kaldırılmasına bağlıdır. ‘Yani bir milletvekili 24-25 ve 26’da milletvekili ise parlamentonun kararıyla dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra 24 Haziran’da yapılan seçimlerde milletvekili seçilirse, Anayasa’nın 83. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Meclis yeniden eğer dokunulmazlığı kaldırmazsa ne olacak sorusu gündemde” diye konuştu.Ceza Muhakeme Kanunu kitabını gösteren ve kanunun 8. bendinde “Kovuşturması ve soruşturması bir şarta bağlıysa o şart gerçekleşmeden mahkeme yargılama yapamaz. Ancak durma kararı verebilir” diyen Tanal, kendisi hakkında da davaların devam etmekte olduğunu söyledi. Mahmut Tanal, Torunlar İnşaatı’nda asansör düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin protesto yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davanın halen sürdüğünü belirtti. Tanal, davanın sürdüğü mahkemeye bir dilekçe verdiğini belirterek dilekçesinde, ya derhal beraat kararı verilmesi, ya da meclisin dokunulmazlığını kaldırmasına ilişkin belge gelmesini beklemesini, bu belge gelmezse durma kararı vermesi gerektiğini ifade etti. Tanal, “Başta Enis Berberoğlu olmak üzere tutuklu bulunan tüm milletvekillerinin, fezlekesi bulunan tüm milletvekilleri hakkında tüm mahkemelerin tarafsız ve bağımsız mahkemelerin, Anayasa’nın 83.maddesi 4. fıkrası uyarınca yeniden dokunulmazlık kaldırılmazsa CMK uyarınca durma kararı verilmesi gerekmekte. Bu da Türkiye’ye rahat bir nefes aldırtacak ve siyasi krizleri aşabilecek bir karar olacak” açıklamasında bulundu.