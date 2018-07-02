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Bu haber 02 Temmuz 2018 19:33:21 Tarihinde eklenmiştir.

Traktörde İlk Üç Belli Oldu,Urfa Kaçıncı Sırada?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında 88 bin 282 ile Manisa, 87 bin 985 ile Konya, 64 bin 942 ile İzmir ilk üç sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.

Traktörde İlk Üç Belli Oldu,Urfa Kaçıncı Sırada?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında 88 bin 282 ile Manisa, 87 bin 985 ile Konya, 64 bin 942 ile İzmir ilk üç sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Mayıs ayında traktör sayısında 63 bin 856 adetle Bursa dördüncü, 63 bin 167 adetle Balıkesir beşinci, 55 bin 229 adetle Ankara altıncı, 52 bin 268 adetle Adana yedinci, 51 bin 338 adetle Samsun sekizinci, 50 bin 733 adetle Denizli dokuzuncu, 47 bin 667 adetle Antalya onuncu olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, Mayıs 2018 itibarıyla bu illeri, 46 bin 885 ile Aydın, 42 bin 560 ile Afyonkarahisar, 41 bin 513 ile Tokat, 40 bin 221 ile Çorum, 39 bin 176 ile Sakarya, 38 bin 148 ile Şanlıurfa, 34 bin 704 ile Mersin, 34 bin 246 ile Gaziantep, 33 bin 724 ile Kütahya, 33 bin 588 ile Çanakkale, 33 bin 13 ile Yozgat, 32 bin 441 ile Muğla, 32 bin 184 ile Sivas, 31 bin 892 ile Edirne, 30 bin 481 ile Tekirdağ izledi.

Bayraktar, Mayıs ayında, Kastamonu’da 29 bin 907, Kayseri’de 29 bin 396, Diyarbakır’da 24 bin 528, Malatya’da 24 bin 201,  İstanbul’da 23 bin 658, Eskişehir’de 23 bin 220, Hatay’da 22 bin 755, Isparta’da 22 bin 317, Burdur’da 22 bin 51, Kahramanmaraş 21 bin 471, Bolu’da 21 bin 408, Nevşehir’de 21 bin 345, Amasya’da 20 bin 909, Kırklareli’nde 20 bin 711 traktör bulunduğunu bildirdi.

-Trabzon’da 321, Rize’de 87 traktör bulunuyor-

Traktör sayısının Kars’ta 19 bin 804, Erzurum’da 19 bin 783, Aksaray’da 19 bin 319, Uşak’ta 19 bin 43, Adıyaman’da 17 bin 491, Niğde’de 17 bin 301, Kocaeli’nde 17 bin 186, Osmaniye’de 16 bin 762, Çankırı’da 13 bin 872, Muş’ta 12 bin 545, Kırşehir’de 12 bin 86, Karaman 11 bin 812, Düzce’de 11 bin 750, Mardin’de 11 bin 208, Bilecik’te 10 bin 812, Ardahan’da 10 bin 684, Elazığ’da 10 bin 540 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Zonguldak’ta 9 bin 640, Kırıkkale’de 9 bin 425, Van’da 9 bin 243, Sinop’ta 8 bin 924, Ağrı’da 8 bin 742, Erzincan’da 7 bin 316, Kilis’te 6 bin 155, Batman’da 5 bin 932, Karabük’te 5 bin 756, Bartın’da 5 bin 493, Iğdır’da 4 bin 733, Bitlis’te 3 bin 966, Gümüşhane’de 3 bin 695, Giresun’da 3 bin 264, Bayburt’ta 3 bin 159, Siirt’te 3 bin 87 Yalova’da 3 bin 14, Şırnak’ta 3 bin 3, Ordu’da 2 bin 542, Tunceli’de 1714, Artvin’de 1460, Bingöl’de 1194, Hakkari’de 1033 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 321, Rize’de 87 adede kadar düşüyor.

-Aylık ve yıllık artışta ilk üç: Manisa, Konya, İzmir--

Tarımın en önemli iş makinası traktörün sayısı 2018 Mayıs ayı itibarıyla 4 bin 725 artışla 1 milyon 858 bin 291’den 1 milyon 863 bin 16’ya ulaştığını bildiren Bayraktar, “Traktör sayısı artışında da hem aylık hem yıllıkta Manisa, Konya, İzmir ilk üç sırayı aldı. Manisa’da traktör sayısı aylıkta 208, yıllıkta 3 bin 205, Konya’da aylıkta 180, yıllıkta 3 bin, İzmir’de aylıkta 177, yıllıkta 2 bin 594 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında Aydın 174 adetle dördüncü, 170 adetle Bursa beşinci, 154 adetle Ankara ve Gaziantep altıncı, 150 adetle İstanbul sekizinci, 142 adetle Antalya dokuzuncu, 119 adetle Sakarya onuncu oldu. Yıllık artışta Manisa, Konya ve İzmir’i 2 bin 398 ile Aydın, 2 bin 183 ile Ankara, 2 bin 23 ile Bursa, 2 bin 4 ile Gaziantep, 1839 ile Şanlıurfa, 1831 ile Antalya, 1829 ile Denizli izledi” dedi.

Mayıs ayında traktör sayısı Trabzon’da 1 adet artarken, Zonguldak ve Rize’de 1’er adet azaldı.

İller itibarıyla traktör sayıları, aylık ve yıllık artışları şöyle:

 

 

2017

2018

2018

 

 

 

 

Mayıs

Nisan

Mayıs

 

 

 

 

Traktör

Traktör

Traktör

Yıllık

Aylık

 

İller

Sayısı

Sayısı

Sayısı

Değişim

Değişim

1

Manisa

85.077

88.074

88.282

3.205

208

2

Konya

84.985

87.805

87.985

3.000

180

3

İzmir

62.348

64.765

64.942

2.594

177

4

Bursa

61.833

63.686

63.856

2.023

170

5

Balıkesir

61.458

63.050

63.167

1.709

117

6

Ankara

53.046

55.075

55.229

2.183

154

7

Adana

50.804

52.194

52.268

1.464

74

8

Samsun

50.053

51.291

51.338

1.285

47

9

Denizli

48.904

50.623

50.733

1.829

110

10

Antalya

45.836

47.525

47.667

1.831

142

11

Aydın

44.487

46.711

46.885

2.398

174

12

Afyonkarahisar

41.179

42.481

42.560

1.381

79

13

Tokat

40.410

41.441

41.513

1.103

72

14

Çorum

39.015

40.170

40.221

1.206

51

15

Sakarya

37.558

39.057

39.176

1.618

119

16

Şanlıurfa

36.309

38.030

38.148

1.839

118

17

Mersin

33.507

34.596

34.704

1.197

108

18

Gaziantep

32.242

34.092

34.246

2.004

154

19

Kütahya

32.831

33.621

33.724

893

103

20

Çanakkale

32.567

33.514

33.588

1.021

74

21

Yozgat

31.985

32.953

33.013

1.028

60

22

Muğla

30.836

32.330

32.441

1.605

111

23

Sivas

31.210

32.108

32.184

974

76

24

Edirne

31.082

31.846

31.892

810

46

25

Tekirdağ

29.621

30.393

30.481

860

88

26

Kastamonu

28.866

29.851

29.907

1.041

56

27

Kayseri

28.340

29.338

29.396

1.056

58

28

Diyarbakır

23.360

24.448

24.528

1.168

80

29

Malatya

23.087

24.104

24.201

1.114

97

30

İstanbul

22.919

23.508

23.658

739

150

31

Eskişehir

22.415

23.153

23.220

805

67

32

Hatay

21.809

22.715

22.755

946

40

33

Isparta

21.549

22.272

22.317

768

45

34

Burdur

21.360

21.986

22.051

691

65

35

Kahramanmaraş

20.316

21.394

21.471

1.155

77

36

Bolu

20.765

21.373

21.408

643

35

37

Nevşehir

20.870

21.320

21.345

475

25

38

Amasya

20.073

20.865

20.909

836

44

39

Kırklareli

20.170

20.649

20.711

541

62

40

Kars

19.326

19.756

19.804

478

48

41

Erzurum

18.910

19.741

19.783

873

42

42

Aksaray

18.556

19.268

19.319

763

51

43

Uşak

18.352

19.004

19.043

691

39

44

Adıyaman

16.310

17.385

17.491

1.181

106

45

Niğde

16.775

17.257

17.301

526

44

46

Kocaeli

16.411

17.129

17.186

775

57

47

Osmaniye

16.221

16.751

16.762

541

11

48

Çankırı

13.392

13.839

13.872

480

33

49

Muş

11.943

12.502

12.545

602

43

50

Kırşehir

11.550

12.052

12.086

536

34

51

Karaman

11.247

11.761

11.812

565

51

52

Düzce

11.238

11.722

11.750

512

28

53

Mardin

10.641

11.170

11.208

567

38

54

Bilecik

10.500

10.792

10.812

312

20

55

Ardahan

10.331

10.647

10.684

353

37

56

Elazığ

9.913

10.501

10.540

627

39

57

Zonguldak

9.438

9.641

9.640

202

-1

58

Kırıkkale

9.005

9.396

9.425

420

29

59

Van

9.033

9.210

9.243

210

33

60

Sinop

8.721

8.915

8.924

203

9

61

Ağrı

8.440

8.732

8.742

302

10

62

Erzincan

7.020

7.291

7.316

296

25

63

Kilis

5.879

6.141

6.155

276

14

64

Batman

5.661

5.919

5.932

271

13

65

Karabük

5.567

5.739

5.756

189

17

66

Bartın

5.336

5.478

5.493

157

15

67

Iğdır

4.504

4.715

4.733

229

18

68

Bitlis

3.755

3.957

3.966

211

9

69

Gümüşhane

3.589

3.680

3.695

106

15

70

Giresun

3.157

3.254

3.264

107

10

71

Bayburt

3.018

3.149

3.159

141

10

72

Siirt

2.874

3.080

3.087

213

7

73

Yalova

2.837

3.007

3.014

177

7

74

Şırnak

2.742

2.989

3.003

261

14

75

Ordu

2.428

2.536

2.542

114

6

76

Tunceli

1.573

1.707

1.714

141

7

77

Artvin

1.357

1.447

1.460

103

13

78

Bingöl

1.159

1.185

1.194

35

9

79

Hakkari

999

1.031

1.033

34

2

80

Trabzon

262

320

321

59

1

81

Rize

69

88

87

18

-1

 

Türkiye

1.795.121

1.858.291

1.863.016

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Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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