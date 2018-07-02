Traktörde İlk Üç Belli Oldu,Urfa Kaçıncı Sırada?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında 88 bin 282 ile Manisa, 87 bin 985 ile Konya, 64 bin 942 ile İzmir ilk üç sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Mayıs ayında traktör sayısında 63 bin 856 adetle Bursa dördüncü, 63 bin 167 adetle Balıkesir beşinci, 55 bin 229 adetle Ankara altıncı, 52 bin 268 adetle Adana yedinci, 51 bin 338 adetle Samsun sekizinci, 50 bin 733 adetle Denizli dokuzuncu, 47 bin 667 adetle Antalya onuncu olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, Mayıs 2018 itibarıyla bu illeri, 46 bin 885 ile Aydın, 42 bin 560 ile Afyonkarahisar, 41 bin 513 ile Tokat, 40 bin 221 ile Çorum, 39 bin 176 ile Sakarya, 38 bin 148 ile Şanlıurfa, 34 bin 704 ile Mersin, 34 bin 246 ile Gaziantep, 33 bin 724 ile Kütahya, 33 bin 588 ile Çanakkale, 33 bin 13 ile Yozgat, 32 bin 441 ile Muğla, 32 bin 184 ile Sivas, 31 bin 892 ile Edirne, 30 bin 481 ile Tekirdağ izledi.

Bayraktar, Mayıs ayında, Kastamonu’da 29 bin 907, Kayseri’de 29 bin 396, Diyarbakır’da 24 bin 528, Malatya’da 24 bin 201, İstanbul’da 23 bin 658, Eskişehir’de 23 bin 220, Hatay’da 22 bin 755, Isparta’da 22 bin 317, Burdur’da 22 bin 51, Kahramanmaraş 21 bin 471, Bolu’da 21 bin 408, Nevşehir’de 21 bin 345, Amasya’da 20 bin 909, Kırklareli’nde 20 bin 711 traktör bulunduğunu bildirdi.

-Trabzon’da 321, Rize’de 87 traktör bulunuyor-

Traktör sayısının Kars’ta 19 bin 804, Erzurum’da 19 bin 783, Aksaray’da 19 bin 319, Uşak’ta 19 bin 43, Adıyaman’da 17 bin 491, Niğde’de 17 bin 301, Kocaeli’nde 17 bin 186, Osmaniye’de 16 bin 762, Çankırı’da 13 bin 872, Muş’ta 12 bin 545, Kırşehir’de 12 bin 86, Karaman 11 bin 812, Düzce’de 11 bin 750, Mardin’de 11 bin 208, Bilecik’te 10 bin 812, Ardahan’da 10 bin 684, Elazığ’da 10 bin 540 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Zonguldak’ta 9 bin 640, Kırıkkale’de 9 bin 425, Van’da 9 bin 243, Sinop’ta 8 bin 924, Ağrı’da 8 bin 742, Erzincan’da 7 bin 316, Kilis’te 6 bin 155, Batman’da 5 bin 932, Karabük’te 5 bin 756, Bartın’da 5 bin 493, Iğdır’da 4 bin 733, Bitlis’te 3 bin 966, Gümüşhane’de 3 bin 695, Giresun’da 3 bin 264, Bayburt’ta 3 bin 159, Siirt’te 3 bin 87 Yalova’da 3 bin 14, Şırnak’ta 3 bin 3, Ordu’da 2 bin 542, Tunceli’de 1714, Artvin’de 1460, Bingöl’de 1194, Hakkari’de 1033 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 321, Rize’de 87 adede kadar düşüyor.

-Aylık ve yıllık artışta ilk üç: Manisa, Konya, İzmir--

Tarımın en önemli iş makinası traktörün sayısı 2018 Mayıs ayı itibarıyla 4 bin 725 artışla 1 milyon 858 bin 291’den 1 milyon 863 bin 16’ya ulaştığını bildiren Bayraktar, “Traktör sayısı artışında da hem aylık hem yıllıkta Manisa, Konya, İzmir ilk üç sırayı aldı. Manisa’da traktör sayısı aylıkta 208, yıllıkta 3 bin 205, Konya’da aylıkta 180, yıllıkta 3 bin, İzmir’de aylıkta 177, yıllıkta 2 bin 594 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında Aydın 174 adetle dördüncü, 170 adetle Bursa beşinci, 154 adetle Ankara ve Gaziantep altıncı, 150 adetle İstanbul sekizinci, 142 adetle Antalya dokuzuncu, 119 adetle Sakarya onuncu oldu. Yıllık artışta Manisa, Konya ve İzmir’i 2 bin 398 ile Aydın, 2 bin 183 ile Ankara, 2 bin 23 ile Bursa, 2 bin 4 ile Gaziantep, 1839 ile Şanlıurfa, 1831 ile Antalya, 1829 ile Denizli izledi” dedi.

Mayıs ayında traktör sayısı Trabzon’da 1 adet artarken, Zonguldak ve Rize’de 1’er adet azaldı.

İller itibarıyla traktör sayıları, aylık ve yıllık artışları şöyle: