İbrahim Tatlıses’e tehdit telefonu: “Oğlunu öldüreceğiz”

İŞTE O AÇIKLAMA:

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ölüm tehditi alması nedeniyle savcılığa başvurduğu haberiyle ilgili açıklama yaptı.Tatlıses, 'Herkes şunu bilsin ki; çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur' dedi.