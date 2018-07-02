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Bu haber 02 Temmuz 2018 19:18:33 Tarihinde eklenmiştir.

Milletvekili Açanal Mazbatasını Aldı

Şanlıurfa’da AK Parti'den 4. sırada milletvekili seçilen Ecz. Zemzem Gülender Açanal, mazbatasını aldı.

Milletvekili Açanal Mazbatasını Aldı

Şanlıurfa’da AK Parti'den 4. sırada milletvekili seçilen Ecz. Zemzem Gülender Açanal, mazbatasını aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimiyle AK Parti'den milletvekili seçilen Açanal, Cuma namazının ardından kalabalık bir grupla İl Yüksek Seçim Kuruluna giderek burada mazbatasını aldı.

Haliliye İlçe seçim kurulunda yapılan programın ardından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eczacı Zemzem Gülender Açanal’a mazbatasını AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız takdim etti. Milletvekili Açanal’ı ilk tebrik edenler kendisini kapıda bekleyen seçmenleri oldu.
Şanlıurfa’nın şanına yakışır bir seçim geçirdiklerini belirterek halkın verdiği oylarla milletvekili olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Açanal, görevinin Şanlıurfa için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Programa katılanlar Milletvekili Açanal'ı tebrik etti ve Yüksek Seçim Kurulu önünde toplu bir hatıra fotoğrafı çekti.

İLK TEBRİK AZİZ AYDINLIK’TAN GELDİ

 Yüksek Seçim Kurulunda mazbatasını almayı bekleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, mazbatasını alan AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’ı tebrik eden siyasi oldu.
 
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