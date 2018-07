Fakıbaba: Bir hafta içinde sorun çözülecek ve Suriye'den patates ithalatı bitecek

Stokçuluk Nedeniyle Bu Durum Yaşandı

İthal et Hastalıklı Ettir Söylentileri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Fakıbaba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- (Tarım ve orman bakanlıklarının birleştirilmesi) Bana göre çok doğru bir karar. Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı bir birine entegre bir yapı. Bu bakımdan çok mükemmel oldu.- (Suriyelilerin ülkelerine dönüşü) Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis bu bölgelerde problemi yaşıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı, Menbiç olayı… Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Kısa dönemde olmasa bile ben tekrar bunların geri döneceğine inanıyorum. Geri dönmediği takdirde vatandaşlarımızın da sıkıntıları var. Gelen misafirlerimiz işsizlik oranını çok daha yükseltiyorlar. Farklı sıkıntılara neden oluyor.- (Patates fiyatlarındaki yükseliş) Seçimden 8 ay önce Niğde'de üreticilerle buluştuk ve üreticiler 'Patates elimizde kaldı' diye dert yanıyordu. Biz ihracat desteği verdik. Ama ne olduysa seçimden 15 gün önce patates fiyatları yükseldi. Bazı insanlar fırsatçılık yapıyor. Üreticinin elinde patates kalmamıştı zaten. Stokçuluk nedeniyle bu durum yaşandı.— (Suriye'den patates ithalatı) Mutlaka ithal ve ihraç ettiğimiz ürünlerin laboratuvar tetkiklerimizi yaptırıyoruz. Suriye'den ithal edilen patatesler insan sağlığı açısından güvenlidir.(Birgün gazetesinin 'Suriye'den ithal edilen patateste kimyasal şüphesi' haberi) Bir gazeteye baktım diyor ki 'İthal edilen et hastalıklı bir ettir.' Hemen gerekli genel müdürümü aradım. Ve gazetede bir başlık bu. Dedim nedir bu olay? 'Efendim 2011 yılında böyle bir iddia olmuş, araştırılmış. İddianın doğru olmadığı tespit edilmiş. Ama gazete yine böyle bir haber yapmış.' 15 bin noktanın üzerinde hala bizim et satışlarımız var. Orada şunu gördüm ben. Belirli kesimler bu bizim etimizin alınmamasını sağlamak adına bu haberleri yaptırıyor. Et almasın diye yapılıyor. Niye? Ben dar gelirli kardeşlerime kendimin de yediği 29-31 liralık eti satarken, 2011'deki olayın yeni gibi koyulmasının ne anlamı var?— 2011 yılında olan bir haberi, eski bir hadiseyi sanki yeniymiş gibi… Tabii biz çok daha duyarlıyız. Afrin bölgesinde iki yıldan beri biz oradayız. Orada herhangi bir kimyasal silah kullanımı da söz konusu değil. Bizim arkadaşlarımız oraya gitmişler, tahlil yapmışlar. Yani 'Bu patatesi yemeyin, bu eti yemeyin.' Buradaki niyeti ben böyle buluyorum.— Ürünümüz var ancak tarlaya girip hasat yapılamıyor. Bir hafta içinde sorun çözülecek ve Suriye'den patates ithalatı bitecek. Soğan ve patateste fiyatlar daha da düşecek.— Biz anayı, dişiyi çoğaltacak olursak et ithalatının önüne geçeriz. Üç yıl içinde et ithalatını bitireceğiz.HDP, 7 Haziran'da Türkiye partisi olma fırsatı yakalamıştı. Bunu kaybetti. Eğer 1 Kasım'daki hatayı yapmazlarsa, bir Türkiye partisi olurlarsa ve gerçekten tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan derlerse bizim acımız ırkçılık yapmak değil, bütün insanların refah seviyesini yükseltmek ve biz artık ırkçılık siyasetinden vazgeçip Türk Bayrağına yönelik siyaset yapacağız derlerse o zaman iş çok farklı olabilir. Ve AK Parti'nin bütün yöneticilerinin çok iyi bir şekilde karşılayacaklarına inanıyorum. Ama yine teröre destek verir, bellerini PKK'ya bağlarlarsa, öyle bir şey olursa şu anda görünüş yine aynı şekilde devam ediyor…— (Yerel seçimler) Çok rekabet olacak. Bence biz hemen hızlı bir şekilde hükümet kurulduktan hemen sonra başlamak zorundayız. Yeni bir seçim atmosferine gireceğiz. Diğer partiler de aynı şeyi yapacak. Değişebilir mi? Bu konuda haberler çıkıyor, kasım ayına alınacak diye. Ben bilmiyorum ama ben eski bir belediyeci olarak böyle bir şeyin doğru olacağına şahsen inanıyorum.