Polis, Alzheimer Hastası Kadına Böyle Yardım Etti

Alzheimer hastası yaşlı kadın evinden çıkıp Urfa’da kayboldu. Yaşlı kadının sokakta ortasında ağladığını gören bir polis yaşlı kadının hasta olduğunu anlayınca ona yardım elini uzattı. Yaşlı kadının ailesinin bulunması için çalışmaları başlattı.Ailesi bulunana kadar geçen zamanda ise yaşlı kadına yemek yediren polis yemekte ona eşlik etti. Durumun başka biri tarafından görüntülenmesi ile haberdar olan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, polis memurlarına bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.Tipioğlu konu hakkında;“Teşkilatımızın kuruluş amaçlarından birisidir yardıma ihtiyacı olanlara yardım elini uzatmak. Meslektaşlarıma 85 yaşında evine giderken yolunu kaybeden alzheimer hastası kadına uzattıkları yardım elinden dolayı tebriklerimi ve teşekkürlerimi ilettim.” dedi.