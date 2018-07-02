Polis, Alzheimer Hastası Kadına Böyle Yardım Etti

Ailesi bulunana kadar geçen zamanda ise yaşlı kadına yemek yediren polis yemekte ona eşlik etti. Durumun başka biri tarafından görüntülenmesi ile haberdar olan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, polis memurlarına bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Tipioğlu konu hakkında;
“Teşkilatımızın kuruluş amaçlarından birisidir yardıma ihtiyacı olanlara yardım elini uzatmak. Meslektaşlarıma 85 yaşında evine giderken yolunu kaybeden alzheimer hastası kadına uzattıkları yardım elinden dolayı tebriklerimi ve teşekkürlerimi ilettim.” dedi.
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