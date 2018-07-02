Köpeği Kamyonun Arkasına Bağladı

Anamur-Gazipaşa yönüne giden bir kamyon şoförünün, 33 B 0748 plakalı aracının arkasına bağladığı köpeği yolda sürüklediğini gören diğer sürücüler, jandarmaya haber verdi.Bu vahşeti kabul etmeyen vatandaşların jandarmaya haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler, kamyon şoförü hakkında soruşturma başlattı.