Suriyeliler Eczane Basıp Çalışanın Kulağını Kestiler

Mersin'de Suriye uyruklu bir kişi, istediği ilaç olmadığı için eşdeğer ilaç veren eczane çalışanıyla tartıştı. Eczaneden ayrılan Suriyeli, bir süre sonra bir grupla tekrar geldi. Bir anda eczaneyi savaş alanına çeviren saldırgan grup, eczane çalışanlarını yanlarında getirdikleri sopa ve taşlarla yaraladı.Eczane Çalışanının Kulağını KestilerMersin'in Tarsus İlçesi'nde devlet hastanesi karşısındaki nöbetçi Kemaloğlu Eczanesi'ne, iddiaya göre ilaç almak için giden Suriye uyruklu bir kişi, istediği ilaç olmadığı için eşdeğer ilaç veren eczane çalışanıyla tartıştı. Eczaneden ayrılan Suriyeli, bir süre sonra bir grupla tekrar geldi. Bir anda eczaneyi savaş alanına çeviren saldırgan grup, eczane çalışanlarını yanlarında getirdikleri sopa ve taşlarla yaraladı.Yaralı 4 eczane çalışanı, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kulağı kesilen eczane çalışanlarından S.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.