Uludağ, Bahreyn'den Urfa'ya Teşekkürlerini İletti

Uludağ Göbeklitepe’nin UNESCO dünya mirası listesine katılması ile şu açıklamalarda bulundu;“Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Başkanlığında kazıları yürütülen "GÖBEKLİTEPE"; Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Müzemiz adına katılım sağladığım Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Mirası Komite Toplantısında "UNESCO" Listesine alınmıştır. Bu başarıda büyük katkısı bulunan başta müteveffa Klaus Schmidt ve ekibine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne teşekkürü bir borç bilir, Ülkemize ve Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını dilerim.”