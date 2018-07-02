Sayık İdam İstedi

Ankara Polatlı’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül’ün cansız bedeni, köye bir km uzaklıkta yeni dikilmiş elektrik direğinin dibinde gömülü halde bulundu. Eylül’ün boğularak öldürüldüğü, vücudunda kesici ve delici alet tarafından bırakılan izlere rastlandığı öğrenildi. Tutuklu Uğur K.’nın cinayeti intikam duygusuyla işlemiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca zanlının pedofil eğilimi gösterdiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Öte yandan tek kişilik hücrede tutulan zanlının son gelişmelerin ardından yeniden sorgulanacağı öğrenildi.MHP’den Milletvekili Adayı olan Mahmut Sayık bu vahşetin tek çözümünün idam olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Sayık Devlet Bahçeli'nin şu sözünü belirterek;"Artık idamı getirmenin vakti gelmiş, milletin tahammülü kalmamıştır. İdam cezasına karşı çıkan ya tecavüzcü ya da teröristtir." diyerek“Nasıl kıyabildin? 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedeni... Yıkılsın dünya... Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanı Erdoğan’a, ve Devlet büyüklerine sesleniyoruz1- Çocuk istismarcıları Tecavüzcüler için2- Askere Polise kurşun sıkan hainler için idam istiyoruz...” açıklamasında vulundu.