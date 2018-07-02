Sayık İdam İstedi

MHP’den Milletvekili Adayı olan Mahmut Sayık bu vahşetin tek çözümünün idam olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Sayık Devlet Bahçeli'nin şu sözünü belirterek;
"Artık idamı getirmenin vakti gelmiş, milletin tahammülü kalmamıştır. İdam cezasına karşı çıkan ya tecavüzcü ya da teröristtir." diyerek
“Nasıl kıyabildin? 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedeni... Yıkılsın dünya... Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanı Erdoğan’a, ve Devlet büyüklerine sesleniyoruz
1- Çocuk istismarcıları Tecavüzcüler için
2- Askere Polise kurşun sıkan hainler için idam istiyoruz...” açıklamasında vulundu.
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