Fakıbaba İlk Kez Açıkladı...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın tam 20 yıl önce oyuncu olarak yer aldığı Fırat dizisinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Hafta sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Fakıbaba, oyunculuk hikayesinin perde arkasını ilk kez CNN TÜRK'te anlattı.Yıllar önce ekrana gelen bu dizideki görüntüleri diğerlerinden ayıran bir ayrıntı var. Oyunculardan biri, doktor olarak kötü haberi veren kişi bugünün Gıda ve Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba. 1997 yılında Star televizyonunda yayınlanan Fırat dizisi, o dönem büyük ilgi görmüştü. İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen'in başrollerini paylaştığı dizide Fakıbaba da konuk oyuncu olarak yer almıştı.Bu dizi oyunculuğunu Bakan Fakıbaba ilk kez CNN TÜRK'e ekranlarında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'e anlattı. Sohbet sırasında, dizi oyunculuğunun bir heves değil, çalıştığı Şanlıurfa SSK Hastanesi ve hastalar için kaynak yaratmak olduğu ortaya çıktı.CNNTürk