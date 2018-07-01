Urfa’da Feci Kaza, Düğün Yolu Kana Bulandı…

Şanlıurfa'da Bir Yakınlarının Düğününe Giden Aile Kaza Yaptı, Sürücü Hayatını Kaybetti.Kaza, Urfa-Viranşehir Karayolunda Meydana Geldi. İddialara Göre; 63 VB 756 plakalı otomobilin sürücüsü, 63 F 3055 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Sürücü Hayatını Kaybederken 6 Kişi Yaralandı.Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Araç Sürücüsü Mahmut Çapanak (30), hayatını kaybetti.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.