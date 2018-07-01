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Bu haber 01 Temmuz 2018 20:09:57 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Feci Kaza, Düğün Yolu Kana Bulandı…

Şanlıurfa'da Bir Yakınlarının Düğününe Giden Aile Kaza Yaptı, Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti.

Urfa’da Feci Kaza, Düğün Yolu Kana Bulandı…

Şanlıurfa'da Bir Yakınlarının Düğününe Giden Aile Kaza Yaptı, Sürücü Hayatını Kaybetti.
Kaza, Urfa-Viranşehir Karayolunda Meydana Geldi. İddialara Göre; 63 VB 756 plakalı otomobilin sürücüsü, 63 F 3055 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Sürücü Hayatını Kaybederken 6 Kişi Yaralandı. 

Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Araç Sürücüsü Mahmut Çapanak (30), hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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