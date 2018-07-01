Urfa’da Kamyonet Devrildi; 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde sebze yüklü kamyonetin Lastiğinin Patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, Viranşehir İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akşam saatlerinde 47 NK 821 plakalı kamyonet, Lastiğinin Patlaması sonucu devrildi.Kazada, Kamyonette bulunan 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.