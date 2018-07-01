Küçük Salih, Boğularak Can Verdi

Serinlemek için girdiği Dsi’ye Ait Kanalda akıntıya kapılarak boğulan 11 yaşındaki genç çocuk hayatını kaybetti.11 yaşındaki Salih Aksoy serinlemek için Dsi’nin sulama kanalına girdi. Bir süre yüzdükten sonra kendini kontrol edemeyen Aksoy akıntıya kapıldı.İddialara göre yanında bulunan Arkadaşları ile serinlemek için girdiği Sulama Kanalında boğulan genci arama kurtarma ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu kanalda takıldığı yerden çıkarıp 112 ekiplerine teslim etti.Aksoy’un Cansız Bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.